Sono alcuni dei cani vip più famosi del web insieme alla loro bella padroncina: si tratta dei cani di Giorgia Palmas. Le curiosità su Polpetta, Sansone e Cocco

Lei è completamente pazza dei suoi cuccioli e degli animali in generale. Fa parte dell’universo vip che stravede per gli amici a quattro zampe. Parliamo dell’ex velina Giorgia Palmas che oltre le sue due figlie e il compagno Filippo Magnini, ha allargato la sua famiglia con ben tre cani.

Loro sono Polpetta, Sansone e Cocco, tre esemplari di Shih Tzu. Spesso sono protagonisti delle sue Instagram Stories e dei suoi post. Li ha anche presentati ufficialmente sui social spiegando che è quasi praticamente impossibile scattare delle foto con tutti e tre insieme mentre stanno fermi.

“Non riuscirei a immaginare la mia famiglia senza di loro” ha detto Giorgia che in più occasioni ha mostrato un amore forte per il mondo animale ed in particolare per suoi “Bimbi pelosi” come adora chiamare i suoi cagnolini.

I cani di Giorgia Palmas, le curiosità su Polpetta, Sansone e Cocco

Come gli amici a quattro zampe di Elisabetta Canalis, anche quelli di Giorgia Palmas sono tre ma loro a differenza de I Pieri non hanno un profilo social ma spessissimo compaiono su quello della loro bella e famosa padroncina.

Solo poche settimane fa la Palmas ha fatto un post tutto dedicato ai suoi pelosetti. Una sorta di descrizione amorevole. Polpetta che per lei fa rima con “vecchietta” ma resta “la più bella e la più buona”. Cocco, invece, figlio di Polpetta, è la sua fotocopia spiega Giorgia, “un eterno cucciolo, abituato a stare con la sua mamma e il suo papà (sia quelli canini che quelli umani)”. E poi c’è Sansone, “il più monello ma è dolce come il miele”.

Sansone è l’ultimo arrivato in casa Palmas Magnini. La coppia lo ha adottato nonostante avesse all’inizio dei problemi di salute per via del fatto che fosse stato abbandonato appena nato, era piccolissimo ma con la forza e l’amore della sua famiglia ce l’ha fatta e ora sta bene.