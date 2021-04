Carlo Conti, bloccato l’esordio del nuovo programma. Il motivo inaspettato

Carlo Conti. Non andrà in onda sabato 17 Aprile come previsto la nuova edizione del programma Top Dieci. Scopriamo il motivo dello slittamento

Non andrà in onda sabato 17 aprile, come era stato annunciato, la seconda edizione del programma Top Dieci.

Lo show ottenne un successo strabiliante lo scorso anno. Trasmesso dal 14 giugno al 3 luglio 2020, in ognuna delle quattro puntate proposte, vennero sfiorati i 4 milioni di telespettatori, con un’impennata di share che portò decisamente lustro alla rete ammiraglia della Rai e al suo conduttore, Carlo Conti. Quest’ultimo, a causa della pandemia da Coronavirus, dovette rinunciare a condurre il programma La Corrida e la finale della 63esima edizione dello Zecchino d’Oro, insieme a Mara Venier.

Lo stesso Conti è stato colpito da Covid19 nei mesi scorsi (fortunatamente senza gravi ripercussioni); ha difatti presentato da remoto Tale e Quale show, ritornando poi in studio per le puntate finali e per la conduzione di Affari tuoi – Viva gli sposi!

Carlo Conti: il motivo del posticipo di Top Dieci

La nuova avventura televisiva di Carlo Conti, Top Dieci, subirà uno slittamento. Prevista per il 17 Aprile, esordirà il 23. Come mai questa scelta della Rai?

A quanto pare il motivo sarebbe da riscontrare nel desiderio di non voler entrare in competizione con colosso delle reti concorrenti; stiamo parlando di Amici di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, che ha decisamente il monopolio degli ascolti del sabato sera. Top Dieci dovrà attendere per fare il suo debutto, con un cambio importante nell’agenda settimanale. Verrà trasmesso infatti di venerdì.

Solo pochi giorni di attesa per Carlo Conti che sostituirà Canzone Segreta con Serena Rossi, programma che ha avuto un successo incredibile e che vedrà le battute conclusive proprio venerdì 16 aprile. Secondo slittamento d’impegni per il popolare presentatore toscano. Il 7 aprile scorso avrebbe dovuto essere sul palco durante la premiazione dei David di Donatello, rimandata all’ 11 maggio.