La bella ex Miss Italia, Carolina Stramare ha condiviso una foto in cui appare sensuale e bellissima con indosso gli occhiali da vista

Sguardo fisso in camera con lo sguardo magnetico e labbra imbronciate, è lei Carolina Stramare ex Miss Italia. Condivide uno scatto su Instagram con gli occhiali da vista che le donano molto e la rendono più sensuale. Nella didascalia scrive.”Annoiata, blonde anche black-eyed”. Indossa poi una canotta bianca che evidenzia il suo lato A prorompente. I commenti sono tantissimi:”Che spettacolo meraviglioso sei complimenti”, “Sublime angel” e ancora “Con occhi come i tuoi la mattina parte molto bene grazie di farli vedere”.

Carolina Stramare bella più che mai su Instagram

La Stramare condivide foto sempre più belle in cui appare incantevole, su Instagram. I suoi capelli neri e il contrasto che fanno con gli occhi verdi chiari. I lineamenti mediterranei e il fisico scolpito di un’atleta. Insomma non è una sorpresa che sia stata Miss Italia, e per giunta quella che ha regnato di più con la corona. Il motivo è dovuto alla Pandemia che ha rallentato tutto anche il famoso concorso di bellezza. La nuova Miss Italia è stata eletta tramite le selezioni fatte online, il video presentazione infatti è stato girato da lei stessa in una location normalissima. Bisogna pur arrangiarsi in questi tempi duri.

La Stramare grazie al concorso è riuscita a farsi scoprire da molti brand con i quali collabora oggi. Si parla di Alfa Romeo e più nel suo genere, il famoso brand di moda americano Guess. Il sogno di molte aspiranti modelle è posare proprio per Guess, famoso per aver fatto sempre campagne pubblicitaria stupende in location meravigliose. Ma sopratutto il brand è famoso per aver sempre reclutato modelle bellissime per i proprio shooting. Non a caso Belen è stata protagonista di una campagna sensazionale anni fa.

Recentemente anche Costanza Caracciolo ha dichiarato di aver scattato per il marchio, suo sogno da sempre. La Stramare ha condiviso alcune foto della campagna in cui appare con altre due ragazze in tenuta da jogging mentre si allenano con strumenti da palestra, promuovono infatti la collezione activewear. Carolina appare splendida e sfoggia un corpo invidiabile.