La famosissima attrice ha condiviso una foto con i suoi 226.000 followers: lo sguardo e quel rossetto rosso ti mandano fuori di testa!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da cristianadellanna_official (@cristianadellanna_official)

Circa nove ore fa, Cristiana ha pubblicato questo post, che è stato super apprezzato dai suoi fan più affezionati.

Si tratta di una fotografia in cui l’attrice ha lo sguardo rivolto verso sinistra, gli occhi poco truccati ed un rossetto rosso sulle labbra che dona un tocco in più di colore ed eleganza allo scatto.

Il vestito che indossa è a pois e gli orecchini sono pendenti: che stile magico!

La foto ha avuto più di 5.000 mi piace e 50 commenti, tra i quali si legge: “Quanta eleganza e bellezza nel suo volto, complimenti“, “Grande donna Patrizia“, “Bellissima“, oppure “Intensa!“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da cristianadellanna_official (@cristianadellanna_official)

Il 4 aprile, Cristiana ha postato di nuovo: questa volta si tratta di una foto scattata allo specchio: la bellezza dell’attrice è assurda!

Nella didascalia ha scritto: “Not everything is what it seems“. Che tradotto vuol dire: “Non tutto è come sembra“.

Nello scatto indossa un vestitino blu, con il colletto e le maniche a tre quarti: un look semplice, ma che fa la sua figura.

Cristiana Dell’Anna porta i capelli legati ed ha un’espressione molto seria e profonda: la sua bellezza è senza confini!

Il post ha ottenuto più di 3.000 mi piace ed oltre 30 commenti, di cui la maggior parte sono apprezzamenti, elogi e lusinghe da parte dei seguaci più affiatati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da cristianadellanna_official (@cristianadellanna_official)

Cristiana Dell’Anna è dunque un personaggio italiano molto stimato: l’Italia la ama!