Il legale Matias Morla avrebbe effettuato una stima circa le elargizioni di denaro effettuate da Diego Armando Maradona dal 2014 al 2020: cifra da non credere.

La morte di Diego Armando Maradona ha sconvolto l’intero pianeta. Nessuno, tifoso o meno, è rimasto indifferente alla notizia della sua dipartita. Il 25 novembre dello scorso anno si è spento un Dio del Calcio, ma non di certo l’affetto e la stima di chi lo ha sempre venerato quale grande Campione. Come spesso accade, però, soprattutto quando si parla di personaggi del suo calibro, il primo nodo venuto al pettine è stato quello dell’eredità. Numerose le diatribe familiari sorte intorno al lascito del Diez nonché i punti di domanda relativi a quanto Maradona avrebbe donato ai propri cari quando era in vita. Una stima approssimativa è stata effettuata dal legale Matias Morla.

Leggi anche —> Maradona, caos sull’eredità per i figli non riconosciuti

Diego Armando Maradona, la scoperta del legale: oltre 4 milioni di dollari donati ai parenti

Leggi anche —> Maradona, il figlio rivela un particolare aneddoto su una discussa partita

Talk show, social media, rotocalchi. Tutti i mezzi di comunicazione dopo la scomparsa di Diego Armando Maradona si sono catalizzati sulle bagarre familiari scoppiate a causa dell’eredità del Diez. Figli, moglie, ex compagne, persone che ritengono che El Pibe de Oro fosse loro padre. Questioni di ogni natura quelle che hanno riguardato tale vicenda. Eppure a tener maggiormente banco è stata la curiosità, la smania del pubblico di sapere a quanto ammontasse il lascito del Dio del Calcio.

Una domanda ancora in attesa di riscontri certi. Diverso è, invece, il discorso relativo a quanto avrebbe donato ai propri cari prima di morire. Ad effettuare una stima, riporta la redazione di Libero, il legale Matias Morla. L’avvocato ritiene, calcoli alla mano, che dal 2014 al 2020 anno della sua scomparsa Diego Armando Maradona avrebbe elargito ai propri familiari un ammontare di oltre 4,5 milioni di dollari.

La decisione di calcolare quanto sarebbe stato donato, nasce dall’esigenza di comprendere – tra i soggetti che oggi si contendono le fortune del campione- chi abbia ricevuto cosa per provvedere ad una redistribuzione delle somme.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Calcolare il totale dei beni di Diego Armando Maradona si sta rivelando essere un’operazione ardua, soprattutto in virtù del fatto che possedeva beni immobili sparsi in tutto il Globo.