Diletta Leotta e Can Yaman: una svolta nella loro storia. Cosa hanno deciso

Diletta Leotta e Can Yaman. La giornalista siciliana e l’attore turco formano una delle coppie più belle e invidiate del jet set. Arriva una svolta importante nella loro storia

Bellissimi, giovani, innamorati e di successo. Diletta Leotta e Can Yaman sono una delle coppie più chiacchierate sui rotocalchi rosa del nostro paese. Periodo splendente per entrambi. La giornalista siciliana è entrata a far parte del cast della seconda edizione del reality show prodotto da Prime Video, Celebrity Hunted – Caccia all’uomo. Continuiamo ad ascoltare la sua voce nel programma radiofonico 105 Take Away ed è una certezza a bordo campo sulle reti di DANZ.

Can Yaman, invece, dopo il successo nella serie tv Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e in DayDreamer – Le ali del sogno, sarà il nuovo volto di Sandokan nel reboot delle avventure delle avventure della Tigre di Mompracem.

Diletta Leotta e Can Yaman: un passo in avanti

La coppia formata da Diletta Leotta e Can Yaman avrebbe fatto un passo importante che segna una svolta decisiva nella loro storia. Niente fiori d’arancio in vista, almeno per il momento. E’ sfumata l’idea che la data del “fatidico si” potesse essere quella del 16 agosto, giorno del trentesimo compleanno della giornalista sportiva.

Tuttavia, i due stanno portando avanti la loro storia prendendo decisioni che fanno ben sperare sul loro futuro. Sembra che l’attore turco abbia già conosciuto la famiglia della nuova fidanzata. Non solo; l’aitante giovane ha lasciato definitivamente il proprio paese per prendere dimora a Roma. Complici solo gli impegni lavorativi? A quanto pare no. Anche la Leotta sembrerebbe pronta a lasciare Milano come sua base operativa per trasferirsi insieme a Can Yaman nella capitale.

Il gossip è stato alimentato dalla notizia che Yaman abbia girato in compagnia della mamma della Leotta, la signora Ofelia Castorina, alla ricerca dell’appartamento perfetto.