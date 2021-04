Spavento durante la conferenza stampa di mercoledì 14 aprile, in occasione dell’annuncio formale danese sull’abbandono di Astrazeneca.

Attimi di terrore durante la conferenza stampa di questo mercoledì (14 aprile), organizzata in occasione dell’abbandono formale di Astrazeneca da parte della Danimarca. Lo Stato meridionale della Scandinavia è il primo membro dell’Unione Europea ad aver preso una decisione così risolutiva. Durante l’incontro, mentre le autorità danesi annunciavano la rinuncia al vaccino anti-Covid, Tanja Lund Erichsen, direttrice dell’Agenzia del farmaco, è svenuta improvvisamente ed è caduta a terra. Le immagini sono state condivise sui diversi social networks, in particolare sulla piattaforma Twitter.

Il video: lo svenimento e l’immediato soccorso

Il filmato ampiamente condiviso sui social networks ritrae la funzionaria Tanja Lund Erichsen in piedi, davanti al microfono; accanto a lei Soren Brostrom, direttore dell’Agenzia sanitaria nazionale danese. All’inizio della conferenza stampa la donna crolla improvvisamente sul fianco destro, in direzione del collega. Spaventato e sorpreso per qualche secondo, il direttore dell’Agenzia nazionale ha immediatamente reagito sollevando le gambe di Tanja Lund Erichsen per stimolare il flusso sanguigno. Accanto a lui, altri due giornalisti in prima fila in aula sono accorsi per assisterlo e aiutare la direttrice. Secondo le dichiarazioni ufficiali dello staff dell’Agenzia del farmaco, la signora Erichsen ha ripreso conoscenza ed è stata trasferita in ospedale per ulteriori accertamenti. A seguire il video.

🔴⚡💥Scène incroyable au #Danemark, où Tanja Lund Erichsen, directrice de la pharmacovigilance à l’Agence danoise des médicaments, a perdu connaissance lors de la conférence de presse qui annonce l’abandon par son pays, du #vaccin #AstraZeneca#LN24

pic.twitter.com/itGKMlUSGP — Pablo Neruda 🐝 Compte restreint (@Pabloneruda54) April 14, 2021

Secondo le informazioni della stampa danese, Tanja Lund Erichsen ha sofferto di un semplice “malesse di originae vagale“.

