Tutto in bella mostra per la gemella bionda del magico duo de “Le Donatella”, Giulia Provvedi, l’intimo nero è “da cornice”.

La giovane artista musicale ed ormai affermata stella sui social, Giulia Provvedi, sta primeggiando in queste ultime settimane grazie ad i post talvolta altamente spiritosi e altre volte più provocanti, condivisi sulla pagina Instagram del magico ed entusiasmante duo de “Le Donatella”, al quale prende parte anche la sorella dalla mora chioma, Silvia. Dopo il successo del loro singolo più recente, dal titolo “Scusami ma esco“, pubblicato nel 2019, adesso le due, oltre alla musica, sembrano dedicarsi con costanza anche ad altre attività particolarmente ludiche.

Fra cornici dorate in stile antico di vario genere appese alla parete esibita alle sue spalle, la biondissima ventisettenne di origini modenesi esordisce in primo piano in un outfit ornato soltanto da pizzo e merletti…

Le Donatella, e la magica cornice in pizzo e merletti di Giulia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DONATELLA🎧🔥TERAPISTE😎• (@ledonatellaofficial)

Si tratta di un completino intimo dalla tinta nera. Il quale, indossato da lei, fa in men che non si dica perdere la testa ai suoi ammiratori. “🏡✨❤️GIULIA 27 ANNI REGINA DI ♠️“, scrive in seguito la giovane artista nella didascalia. Come per presentarsi al suo pubblico social ed alludere al contempo alla posa volontariamente seducente quanto più ironica che mai. Insomma, una goliardia fuori dal comune quella di Giulia, che si appresta a venir fuori con sempre più bonaria sfrontatezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DONATELLA🎧🔥TERAPISTE😎• (@ledonatellaofficial)

“Sei da incorniciare pure tu ❤️“, scriverà uno dei suoi ammiratori apprezzando evidentemente in toto le caratteristiche dello scatto casalingo. Seguito più tardi da una lunghissima serie di complimenti, come da un più semplice ma sempre efficace: “Sei bellissima“😍😍.