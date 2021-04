Eleonora Pedron piace con la sua classe ed eleganza. Il suo total black non passa inosservato: a metà tra sensualità e un pizzico di forza

Nuovi progetti per Eleonora Pedron. La bella showgirl dopo l’esperienza del Covid riparte. Sia lei che i suoi due figli, avuti dal suo ex compagno Max Biaggi, sono risultati positivi al virus. Per fortuna nulla di grave sia per lei che per Ines e Leon di 10 ed 11 anni. Tutti e tre asintomatici.

Ma dopo l’isolamento sono tornati a gioire e respirare una velata libertà. Lei si è ricongiunta con il suo compagno, l’attore Fabio Troiano e ora pare che per lei, dopo la televisione, ci siano dei nuovi progetti.

Ai più attenti, infatti, non è sfuggita una Instagram Stories nella quale Eleonora festeggia per un importante risultato. Aver superato l’esame di psicologia generale. Non sappiamo a quale facoltà si sia iscritta ma la foto che conferma la convalida dell’esame mostra come la bella bionda sia tornata sui libri.

Per lei nuovi orizzonti per il futuro, forse lontani dalla televisione? Non è mai troppo tardi per approfondire gli studi ed Eleonora alla soglia dei 39 anni ha deciso di farlo.

Eleonora Pedron: il total black non passa inosservato

Ma oltre agli studi, Eleonora Pedron non mette da parte la sua passione per la fotografia. Sul suo profilo Instagram un altro scatto che fa girare la testa a chi la segue da sempre. Scatto realizzato in strada in un look super stretto e attillato che mette in mostra tutte le sue forme.

Gli outfit che lei sceglie sono sempre molto particolari ma mai volgari o troppo spinti. Eleonora ama piacere ma con stile e classe. E questo lo si vede anche nella foto di oggi. Total black, un po’ aggressive ma nulla di eccessivo.

Completo attillatissimo nero con piccole incisioni in bianco che le segnano il corpo. Magliettina che lascia leggermente scoperta la pancia e tacchi e giubbino in pelle. I sandali sono vertiginosi: lasciano scoperto il collo del piede e fasciano la caviglia in una lingua di pelle. Capelli sciolti che cadono sulle spalle, smartphone in mano e inquadratura di profilo che la mostra in tutto il suo incanto.