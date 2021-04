Elettra Lamborghini, outfit di fuoco per l’Isola, fan in estasi – FOTO

Elettra Lamborghini, pronta per una nuova puntata dell’Isola dei Famosi, ha mostrato ai fan un’anteprima del suo outfit: incantevole

Elettra Lamborghini è la vera rivelazione di questa edizione dell’Isola dei Famosi. L’opinionista, costretta a ritardare il proprio ingresso in trasmissione per via del Covid, è attualmente un volto fisso del cast. Assieme a Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, la cantante commenta con spirito pungente l’avventura dei naufraghi, non mancando di mostrarsi per quella che realmente è: una persona scoppiettante e diretta, che con le proprie battute riesce sempre a portare una ventata di allegria in studio. Tramite le Instagram stories, Elettra ha mostrato ai fan un’anteprima dell’outfit e del trucco di stasera. Il pubblico, abituato ai suoi look stravaganti, non è certamente rimasto deluso.

Elettra Lamborghini, outfit di fuoco per l’Isola, bellissima – FOTO

Tramite le Instagram stories pubblicate appena due ore fa, i followers hanno avuto un assaggio del look che Elettra Lamborghini sfoggerà questa sera. In una prima clip, l’opinionista ha documentato l’hair-styling: da quel poco che si riesce a scorgere, sembra proprio che la cantante abbia optato per dei boccoli. Si prospetta anche un make-up marcato, del quale, per il momento, si può ammirare solamente l’ombretto arancione.

Nello scatto successivo, la Lamborghini ha mostrato l’outfit che indosserà questa sera all’Isola. Si tratta di un abito, firmato Yves Saint Laurent, in cui domina il colore rosso. Le decorazioni, dei fiorellini stilizzati, spaziano invece dal blu, al verde e all’arancio. Senza dubbio, l’ereditiera avrà tutti gli occhi puntati addosso.

Il pubblico, che sta imparando a conoscerla meglio, ne apprezza il carattere espansivo e la schiettezza con cui, senza troppi giri di parole, l’opinionista esprime quello che realmente pensa dei naufraghi. Anche questa sera, Elettra non mancherà di commentare le loro vicende con ironia e spontaneità.