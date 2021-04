Enrico Brignano e Flora Canto genitori a luglio: arriva il nome del bambino

Flora Canto ed Enrico Brignano a luglio saranno genitori bis, il nome del piccolo sembra però certo. Indiscrezioni vorrebbero che si chiamasse…

Enrico Brignano e Flora Canto sono pronti a diventare nuovamente genitori dopo la piccola Martina nata nel 2017. A luglio infatti dovrebbe nascere il loro secondo figlio e il toto nome fatto trapelare dalla coppia in questi mesi ha fatto letteralmente impazzire i fan.

L’annuncio della gravidanza era stato dato direttamente da Flora su Instagram lo scorso febbraio, un nuovo miracolo in piena pandemia: “In questo periodo storico così difficile – ha scritto – avevamo voglia di belle notizie e di regalarci un qualcosa che migliorasse la vita a noi e a Martina…Ed è così che ti abbiamo cercato, voluto e desiderato tanto. Siamo qui che ti aspettiamo a braccia aperte. Il nostro piccolo secondo miracolo di vita”.

Manca davvero poco tempo alla nascita del bebè, e a quanto pare, sembra ci sia definitivamente un nome per il nascituro. Scopriamolo insieme.

Brignano e Canto, “Ecco il nome del bebè”

Sappiamo già che il figlio di Enrico Brignano e Flora Canto sarà un macchiettò, una dura decisione per i genitori, soprattutto per Enrico che si sentirebbe in dovere più che mai di scegliere il nome. L’indecisione sui social è regnata sovrana negli ultimi mesi, e a ‘Gente’, Flora aveva accennato timidamente a “Niccolò, Mattia o Giacomo”.

Pochi giorni fa però la decisione definitiva comunicata dal neo papà: “Abbiamo deciso di fare il secondo figlio perché gli anni corrono. Dopo mesi di discussione siamo quasi d’accordo sul nome, si chiamerà Niccolò“.

Una scelta combattuta per la coppia che sta insieme dal 2014 e continua ad amarsi più che mai: “Io avevo proposto anche Alfio o Saturnino, ma Flora me li ha bocciati entrambi, chissà perché“.