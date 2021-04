Fabrizio Corona esce dal carcere: di nuovo in libertà

Il re dei paparazzi, Fabrizio Corona, dopo le infinite polemiche a proposito della sua carcerazione, è fuori e torna di nuovo in libertà.

E’ giunta soltanto un’ora fa direttamente dal suo seguitissimo profilo Instagram la notizia del re dei paparazzi e noto imprenditore di origini catanesi, Fabrizio Corona, che ha lasciato il carcere per tornare nuovamente ad essere libero. Dopo le estenuanti polemiche seguite al suo arresto lo scorso 27 marzo, adesso, a distanza di quasi un mese dal difficoltoso epilogo, è stata decisa per lui una sorte più clemente. Il contestato personaggio televisivo potrà infatti tornare a vivere la sua vita con maggiore libertà, ma ad un’unica condizione. Ecco i dettagli.

Fabrizio Corona torna in libertà, ora concessi per lui gli arresti domiciliari

“15/04/2021“, decide di contrassegnare in tal modo, e senza aggiungere nient’altro, la sua uscita dal carcere Fabrizio Corona nella didascalia al suo ultimo post. Semplicemente una data. E che probabilmente vorrà ricordare con maggiore serenità rispetto alla tragica incarcerazione del mese scorso. Moltissimi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, in seguito al “violento” arresto dell’imprenditore, si erano espressi in suo favore.

Lo stesso celebre critico d’arte Vittorio Sgarbi in una diretta sui social ed il conduttore Massimo Giletti, nella sua trasmissione di “Non è l’arena”, avevano tentato di difendere la dignità di Corona. Non giustificando i suoi sbagli ma lottando per una giustizia più equa.

Discordanti giungono adesso i pareri da ogni parte sul web a tal proposito: “Spero che non esci più arrogante di prima. E ti dai una calmata…“, scrive perentorio un utente di risposta al suo nuovo status. Mentre in sua difesa e più clemente interverrà un altro con un consiglio vagamente dubbioso: “Fatti furbo Fabrizio, aggira il sistema, perché tanto la giustizia non esiste o per lo meno in Italia“.