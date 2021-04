Federica Pellegrini, il completo sportivo esalta il fisico statuario – FOTO

Federica Pellegrini ha pubblicato uno scatto con indosso uno splendido completo sportivo: l’outfit esalta il fisico statuario

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Quest’anno, la nuotatrice olimpica festeggerà 33 anni d’età. Federica Pellegrini, atleta che ha stabilito il primato nella specialità dei 200 m stile libero, non ha mai avuto grandi difficoltà nel mantenere la propria forma fisica. Per sua stessa ammissione, infatti, la nuotatrice non si è mai affidata a diete ferree e restrittive: “Ho sempre mangiato di tutto, attuando la dieta mediterranea in tutte le stagioni di allenamento“.

Chiaramente, il suo corpo scolpito è anche il risultato di anni e anni di sport in acqua. Negli scatti condivisi tramite Instagram, la Pellegrini riceve sempre i complimenti dei fan, che rimangono di sasso di fronte alle sue curve mostruose. L’ultima foto, pubblicata poche ore fa, ha mandato gli utenti in estasi.

LEGGI ANCHE —> Gf Vip, la supplica della concorrente: “Voglio rientrare nella casa, aiutatemi”

Federica Pellegrini, il completino sportivo fa impazzire i fan – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

LEGGI ANCHE —> Federica Pellegrini, la lingua fuori e lo scatto in piscina: fan impazziti. Che fisico – FOTO

Lo sport è sicuramente la più grande passione di Federica Pellegrini. La nuotatrice, campionessa nello stile libero, ha infatti stabilito svariati record mondiali in questa specialità, confermandosi una vera fuoriclasse. Le ore che l’atleta ha trascorso in acqua, allenandosi duramente per migliorare le proprie performance, hanno dato i loro frutti. I followers, tuttavia, non apprezzano esclusivamente le sue doti sportive, ma anche quelle prettamente fisiche.

Federica, 33 anni quest’anno, esibisce infatti un fisico invidiabile, scolpito e tonico. Nell’ultimo scatto condiviso tramite Instagram, il completo sportivo esalta i punti di forza della Pellegrini: la pancia piatta e le gambe statuarie hanno letteralmente steso i fan.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

“Che spettacolo“, “Perfetta“, “Sei il top“: questi gli apprezzamenti degli utenti, che hanno già lasciato oltre 20mila likes al post. L’atleta, seguitissima sulle piattaforme social, vanta un totale di ben 1,3 milioni di fan.