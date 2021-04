Fedez, l’operaio cade dal soffitto: prove da incubo, lui è a pezzi. Poi …

Cosa è successo al rapper Fedez? L’incidente durante le prove lo ha messo K O, è terrorizzato e non sa cosa fare, fino a quando…

Anche ai migliori succede l’impensabile e Fedez questa volta se l’è fatta sotto. Lol, chi ride è fuori è stato il programma che quest’anno ha riscosso più successo. Amazon Prime ha fatto boom di visualizzazioni con la trasmissione che ha fatto ridere di cuore il pubblico italiano. Ma cosa è successo dietro le quinte? Il rapper ha pubblicato su Instagram un retroscena inedito, l’incidente ha fatto preoccupare tutti.

LEGGI ANCHE>>>LOL 2, le prime anticipazioni: pronto un cast sconvolgente. I nomi

Fedez: l’incidente inaspettato, cosa è successo?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

LEGGI ANCHE>>>Fedez sulla vicenda di Malika non si contiene: “Per me è contronautra”

Durante l’allestimento della scenografia del programma, Fedez è al telefono e cammina nello studio. All’improvviso sente un rumore e qualcuno che urla “Chiamate un medico”, si tratta di un operaio precipitato dal soffitto e caduto a terra. Il rapper non crede ai suoi occhi ed è terrorizzato dall‘incidente. Non sa cosa fare, vorrebbe dare una mano ma non sa come. Ad un certo punto una luce: è lo scherzo fatto al presentatore da parte della squadra del programma. Questa volta è stato Fedez la vittima e la troupe non si è limitata con le risate. Il video ha fatto il giro del web.

Lol, chi ride è fuori

Il programma di Mara Maionchi è stato un successo, non solo per l’idea ma anche per i concorrenti che hanno partecipato a questa nuova iniziativa. I commenti sul web sono stati tutti positivi e per molti è stato un modo per staccare la spina dal momento delicato che stiamo vivendo. C’è già chi pensa alla seconda stagione, ci sarà?

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Secondo fonti attendibili Lol 2 è quasi una certezza e nel 2022 torneremo a ridere come abbiamo fatto con la prima stagione. Il format sarà lo stesso di quest’anno ma le novità non mancheranno sicuramente. Fedez non è stato per niente male come prima volta da presentatore.