Tragedia all’alba: uomo muore colto da un malore alla guida

Stamane a Genova, un pensionato di 70 anni è stato ritrovato senza vita riverso sull’asfalto accanto al suo scooter.

Dramma a Genova all’alba di questa mattina. Un uomo di 70 anni è stato ritrovato in strada riverso sull’asfalto privo di sensi accanto al suo scooter. Dopo la segnalazione, sul posto, nel quartiere di Sestri Ponente, si sono precipitati i sanitari del 118 che non hanno potuto far nulla per il 70enne. Insieme ai soccorsi sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale del capoluogo ligure che stanno indagando su quanto accaduto. L’ipotesi al momento più accreditata è quella secondo la quale l’uomo sia stato colpito da un malore alla guida e sia finito sull’asfalto.

Sarebbe stato colto da un malore alla guida, mentre era a bordo del suo scooter e successivamente caduto sull’asfalto. Questo sarebbe stato il tragico destino di un pensionato di 70 anni, ritrovato esanime questa mattina, giovedì 15 aprile, in piazza Arrivabene, nel quartiere Sestri Ponente di Genova. Secondo quanto riporta la stampa locale e la redazione de Il Secolo XIX, l’uomo è stato trovato riverso privo di sensi sull’asfalto vicino al suo scooter. Subito è stato, dunque, lanciato l’allarme.

Sul posto è arrivata l’equipe medica del 118 che ha provato a rianimare il pensionato, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Alla fine lo staff medico si è dovuto arrendere dichiarandone il decesso.

Intervenuti anche gli agenti della sezione Infortunistica della Polizia Locale di Genova che hanno avviato gli accertamenti per chiarire quanto possa essere accaduto alla vittima. Al momento l’ipotesi più plausibile è quella di un malore alla guida che avrebbe fatto perdere il controllo del motorino al 70enne facendolo finire sull’asfalto. A sostegno di tale ipotesi, riporta Il Secolo XIX, il fatto che il mezzo a due ruote non si sia schiantato contro altri veicoli o oggetti.