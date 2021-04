E’ sublime l’ultima apparizione della modella Georgina Rodriguez: sui social i fan sono in delirio e lo scatto è subito virale.

Il fascino sublime dei suoi ventisettenne anni ed una voglia di vivere incommensurabile, sono le principali caratteristiche della giovane compagna del celebre calciatore Cristiano Ronaldo, l’irresistibile modella di origini argentine e nata sotto il segno dell’Acquario Georgina Rodriguez. Felicemente in coppia con l’attaccante portoghese dal 2017 e residente attualmente nel capoluogo piemontese, Georgina è conosciuta dal pubblico mondiale per le sue origini umili e per la sua recente propensione a dedicarsi alle attiva di fitness e benessere della persona, spesso pubblicate sul suo profilo Instagram. Il quale vanta attualmente ben 24mila milioni di follower. Scopriamo adesso la sua ultima apparizione divenuta immediatamente virale sul web.

Georgina Rodriguez, sublime: mostra il sorriso di una dea abbandonando ogni pudore

Un sorriso capace di disarmare ed emozionare tutti i suoi ammiratori è quello della modella nativa di Buenos Aires, che grazie ad esso si aggiudica a distanza di un’ora dalla pubblicazione sul suo profilo un vero record per apprezzamenti. Il contenuto con oltre 500mila like diventa virale e spopola magicamente.

“Muy ilusionada y feliz con este nuevo proyecto. ¡Gracias familia! @netflixes ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️“, sentenzia la femme fatale di fama mondiale, aggiungendo alla didascalia queste parole nella sua lingua madre iberica.

Alla vigilia del nuovo progetto con la piattaforma streaming di Netflix appare visibilmente orgogliosa e sostenuta dai suoi fan. I quali commenteranno di seguito a gran voce il post dimostrando il loro affetto nei suoi confronti. “I’m so happy aww congrats 😭😍“, scrive un’utente non riuscendo a trattenere le lacrime di gioia.