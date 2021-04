Gf Vip, la supplica della concorrente: “Voglio rientrare nella casa, aiutatemi”

Con la riapertura dei casting del Gf Vip, una concorrente chiede di poter rientrare in casa: “Aiutatemi a convincere Alfonso Signorini”

E’ ufficiale: la sesta edizione del Gf Vip si farà, e al timone troveremo nuovamente l’amatissimo Alfonso Signorini. Il conduttore, che quest’anno ha totalizzato numeri da record in termini di share, è già alla ricerca di nuovi volti che possano intrattenere il pubblico storie emozionanti e avvincenti. Nella scorsa edizione, i telespettatori hanno incoronato vincitore l’influencer Tommaso Zorzi.

Dopo la partecipazione al Gf, per Zorzi, si sono spalancate le porte dello spettacolo. Non c’è dubbio che moltissimi altri vip, traendo spunto dal suo esempio, vogliano percorrere la stessa strada. Tuttavia, ci sono anche ex partecipanti che farebbero carte false pur di ottenere una seconda possibilità: una fra questi, in particolare, ha fatto un appello a Signorini tramite un post su Instagram.

Selvaggia Roma, la supplica ad Alfonso Signorini: “Voglio rientrare in casa”

“Ciao ragazzi […], mi avete scritto in tantissimi che sono stata troppo poco nella casa“: con queste parole inizia l’appello che Selvaggia Roma ha condiviso tramite i social. L’influencer, che ha partecipato alla scorsa edizione del Gf Vip, è rimasta in gara per un periodo di tempo brevissimo: dopo neanche due mesi, il pubblico ha deciso di eliminarla tramite il televoto. La Roma, sapendo che la trasmissione ha da poco riaperto i casting, ha chiesto ai fan di aiutarla a partecipare nuovamente.

“Aiutatemi a chiedere ad Alfonso Signorini di poter rientrare nella casa nella prossima edizione!!!! Commentate in tantissimi sotto questo post“, ha scritto Selvaggia, accompagnando l’annuncio con una foto scattata proprio nello studio della trasmissione. I followers, mossi dalla sua supplica, non si sono certamente tirati indietro.

Per invogliarli, l’influencer ha avanzato loro una proposta che non si può rifiutare: “Il commento più particolare e convincente vince un aperitivo con me in persona“.