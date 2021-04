Gianluca Vacchi, imprenditore e idolo del web, sta attraversando uno dei momenti più duri della sua vita. Dovrà riuscire a superare questo ostacolo solo stando accanto alla sua amata fidanzata Sharon Fonseca.

Gianluca Vacchi è uno degli influencer più noti e proprio per questo i suoi oltre 19 milioni di follower lo stanno sostenendo durante una prova molto dura da superare. Cinque mesi fa infatti l’imprenditore e la sua fidanzata Sharon Fonseca hanno dato alla luce una splendida bambina: Blu Jerusalema Vacchi.

Purtroppo però la piccola Blu, come la chiamano affettuosamente mamma e papà, è stata costretta a subire un’operazione molto delicata.

Gianluca Vacchi e i suoi “giorni difficili”

Forse per lui, che è l’anima delle feste e idolo indiscusso sui social network, questo è uno dei momenti più difficili della sua vita. Gianluca Vacchi è molto preoccupato per la sua piccola Blu Jerusalema, la figlia di cinque mesi che ha avuto dalla bellissima modella e imprenditrice di origini venezuelane Sharon Fonseca.

La bambina, infatti, è nata con una “palatoschisi congenita” cioè una malformazione al palato. Questa, purtroppo, è una malattia che colpisce molti neonati e proprio per questo Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca hanno sempre condiviso questo problema con i loro followers con l’intento di farsi portavoce e di condividere la sofferenza di molte altre famiglie.

Lunedì scorso la piccola Blu Jerusalema è stata operata per correggere questa malformazione e Gianluca Vacchi si è sfogato sui social.

“Vedere una creatura innocente soffrire è un esperienza molto provante“, ha scritto Gianluca Vacchi in un post su instagram che lo ritrae con in braccio la sua Blu Jerusalema. “Lei ha attraversato questa tempesta con la calma e la forza di cui Dio l’ha dotata – continua Vacchi –. Sono orgoglioso di essere suo padre e non laverò mai la maglia col suo sangue delle prime ore post operatorie nelle quali le mie braccia erano la sua unica certezza“.

Infine, l’imprenditore influencer ringrazia Dio di essere tornato a casa con la sua famiglia e volge “un pensiero di solidarietà a tutti i genitori che stanno affrontando un problema di salute con le loro creature. Che Dio possa sempre proteggerli e benedirli“.