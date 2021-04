Gianni Morandi è a casa, qui trascorrerà la sua convalescenza dopo il grave incidente. Arriva per i fan un messaggio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandi_official)

Gianni Morandi ritorna piano piano alla normalità. Il cantante amatissimo dal pubblico, della musica e del web., ha fatto preoccupare non poco i suoi fan dopo il grave incidente che ha subito nelle scorse settimane. Era rimasto vittima di una grave ustione alle mani e alle braccia mentre nel suo giardino briciava delle sterpaglie.

La paura è stata tanta anche per lui e per sua moglie Anna che gli è stata sempre accanto senza mai lasciarlo un attimo. Lo spavento è stato atroce, il ricovero all’ospedale Bufalini di Cesena nel reparto specializzato per le ustioni e ora c’è la ripresa.

Gianni Morandi è tornato a casa e da lì aggiorna i suoi follower passo dopo passo. È tornato sorridente e più sollevato il cantante che si mostra in giro per casa e in giardino ancora con le fasciature per le ferite. “A piccoli passi sto tornando a una vita normale” ha scritto sui social sui quali non perde nemmeno la voglia di scherzare. Virale è stato, infatti, il video che lo mostra mentre accende il fuoco e la moglie Anna ironizza insieme a lui “Non scherzare con il fuoco”.

Gianni Morandi è a casa: il suo messaggio è di speranza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandi_official)

E sempre da casa sua e attraverso i social, Gianni Morandi si mostra come tutti non vedevano l’ora di vederlo. Sorridente e con il volto più disteso. Si sente meglio e si vede e il suo annuncio ai fan è piaciuto tantissimo.

Una bella foto scattata nel grande giardino intorno a casa sua, alle sue spalle il verde che germoglia, un cielo azzurro e il sole che gli riga il volto. Il cantante guarda verso l’alto, con gli occhi speranzosi e scrive: “Finalmente un po’ di luce… Voglia di libertà!”.

La foto ovviamente l’ha scattata la sua Anna e in poco tempo il post è piano di commenti dei suoi fan. “Grande Gianni buona guarigione!!!!❤️❤️❤️” scrive il primo e poi a seguire moltissimi altri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandi_official)

“Ciao Gianni ti vedo nuovamente in forma, buon pomeriggio!!!!”, “Porca paletta, Gianni! Dai che sei a buon punto… Buona convalescenza! ❤️😍” e così tanti altri che augurano il meglio al grande Gianni.