Gomorra 5, le prime anticipazioni: il vero dramma (SPOILER)

E’ in arrivo Gomorra 5, cosa succederà nella quinta stagione? Chi farà ritorno, chi sarà la prossima vittima? Ecco lo spoiler e i dettagli

La serie tv targata Sky sta per tornare e con essa molti fatti lasciati in sospeso. Le riprese termineranno a Maggio 2021 e quindi andrà in onda tra Autunno e Primavera 2022. Intanto però iniziano ad uscire fuori degli scatti che incuriosiscono i telespettatori e anticipano qualche evento importante. Cosa succederà a Gomorra 5? Ecco lo spoiler che tanto aspettavate. Sarà un finale con il botto.

Gomorra 5: cosa succederà? (SPOILER)

“Lo scontro tra i Levante e Patrizia ha lasciato Napoli in macerie, costringendo Genny a rinunciare al suo sogno di normalità e a tornare in campo. Ma adesso è braccato dalla polizia, costretto in un bunker e senza più Azzurra e Pietrino – così si legge dal riassunto di Gomorra 5 – abbandonati per garantire loro una vita migliore. Il suo unico alleato è ’O Maestrale, il misterioso boss di Ponticelli. La guerra è imminente e i nemici sono agguerriti. Ma arriva una notizia: Ciro Di Marzio è vivo, in Lettonia. E per Genny nulla sarà più come prima”. Da questa sinossi si evince che qualcosa di grande sta per accadere: Ciro Di Marzio fino ad oggi creduto morto è vivo e sta in Lettonia, continuerà la battaglia per il potere ma chi vincerà la guerra conclusiva? Su Sky spunta una foto decisiva che lascia i fan esterrefatti. Si tratta di un’immagine che mostra due bare, i personaggi sono Azzurra, Genny, Enzo Sangue Blu. Il viaggio sta per concludersi e il gioco si fa sempre più duro.

Il dramma a cui tutti pensano riguarda Azzurra, potrebbe esserci un’uscita anticipata di scena con la sua morte. Genny è pronto a sacrificare sua moglie per tutto il resto? Non ci resta che aspettare la nuova serie, il pubblico è già fomentato.