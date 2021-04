Grande Fratello, quanto guadagna l’ex concorrente Eleonora Daniele

Eleonora Daniele dopo il Grande Fratello è diventata una giornalista professionista, ma qual è lo stipendio dell’ex concorrente? I dettagli

Conosciuta da tutti per aver partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello, Eleonora Daniele ne ha fatta di strada ed oggi da vera giornalista professionista conduce Storie Italiane, il programma su Rai 2 in onda ogni mattina dal lunedì al venerdì. La sua specialità? Giornalismo d’inchiesta e infatti attraverso la sua trasmissione racconta fatti e storie di cronaca e attualità. Ma vi siete mai chiesti quanto guadagna questa donna? La cifra vi lascerà senza parole.

Eleonora Daniele: qual è il suo stipendio?

Eleonora Daniele non è di certo una delle tante, la donna è laureata in Scienze della comunicazione e iscritta all’albo dei giornalisti professionisti dal 2012. Dopo la gavetta su La7, la giornalista è entrata alla Rai e non se n’è più andata. Oggi la conduttrice ha una famiglia e un lavoro meravigliosi e lo stipendio non è da meno. Secondo un’inchiesta svolta da Il fatto quotidiano, i dipendenti Rai come i presentatori percepiscono una cifra esorbitante. Non abbiamo dati certi ma persone come Bruno Vespa o Alberto Angela possono arrivare a un guadagno impensabile, visti gli anni di carriera e esperienze professionali. La Daniele quindi non è da meno, infatti il suo stipendio si aggira intorno ai 24000 euro al mese, circa 1200 euro a puntata.

La famiglia

Oggi Eleonora Daniele oltre ad essere una giornalista professionista è anche mamma. Infatti sua figlia è nata lo scorso 25 maggio. Il suo nome è Carlotta e la conduttrice è follemente innamorata di lei. Dopo sedici anni di convivenza lei e il suo compagno sono riusciti a incoronare il loro sogno. Ora sono una vera famiglia.

Il pubblico la ammira e la segue con enfasi, il suo programma non è mai scontato e si percepisce il lavoro vero e vivo che c’è dietro. Per la Rai la Daniele è una garanzia.