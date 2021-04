Gratta e Vinci: con un biglietto di 3 euro porta a casa una fortuna

Sono bastate appena 3 euro per cambiare la vita ad una fortunata giocatrice che ha incassato un premio record con un Gratta e Vinci

La fortuna è cieca ma certe volte sembra vederci davvero benissimo e può riuscire a cambiare la vita di una persona. Questo è ciò che è capitato ad una fortunatissima signora di Nave, un piccolo comune della provincia di Brescia. La donna ha infatti acquistato un Gratta e Vinci da tre euro chiamato Cuccioli d’Oro e si è ritrovata a vivere un’esperienza di certo indimenticabile. Grattando il biglietto infatti si è resa conto di aver vinto il premio massimo che quel tipo di tagliando mette in palio. In pochi secondi si è ritrovata effettivamente proprietaria di ben 200 mila euro. Incredula e stordita per l’accaduto sembra che la donna abbia avuto bisogno di conferme da parte di una dei proprietari del Caffé Puccini di via Sarzanese. Quando le è stato detto di non essersi sbagliata ma di aver in effetti vinto una tale somma pare che la signora abbia semplicemente esclamato: “Ora mi viene un infarto“.

La fortuna dispensata dal Gratta e Vinci

I Gratta e Vinci sono ormai un modo comune a tutti di tentare la fortuna in pochi secondi. Non esiste infatti persona che almeno una volta non sia stata tentata di acquistare un biglietto magari in un giorno in cui ci si sente particolarmente fortunati. Un’abitudine che purtroppo può diventare una vera e propria patologia e che può condurre persone a dissipare patrimoni. Fin quando però resta nei limiti di una sana sfida alla sorte è decisamente un modo divertente e soprattutto immediato per portare a casa qualche soldino. Quella dei Gratta e Vinci è diventata una moda tanto diffusa da essere diventata il trampolino di lancio anche di alcuni personaggi. Basta infatti fare un giro sui social per rendersi conto di quanti canali esistono dedicati proprio ai Gratta e Vinci.

Qui infatti si vedono persone che, forti del gran numero di follower, possono essere considerati dei veri e propri influencer. La loro unica abilità? Acquistare un gran numero di tagliandi e “grattarli” ripresi dall’obiettivo, alla fine si fa il calcolo di entrate ed uscite che solitamente sono maggiori delle prime.