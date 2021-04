Ilary Blasi lascia un biglietto con dedica, Francesco Totti reagisce così – FOTO

La reazione di Francesco Totti alla vista del biglietto d’amore della moglie Ilary ha emozionato davvero molto. Vediamo come ha reagito il campione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti)

Ilary e Francesco sono una delle coppie più belle della nostra televisione italiana. Insieme dal 2002, il sentimento che li lega ha portato negli anni anche alla nascita di tre figli, Christian, Chanel e Isabel. Tutti ricorderanno la primissima dichiarazione in pubblico di Totti avvenuta durante il derby del 10 marzo 2002.

Francesco invitò Ilary allo stadio, e il campione dopo aver segnato il gol, sollevando la maglietta, mostrò emozionato la scritta “6 unica” che tanto è rimasta nella storia calcistica. Da allora tra i due mai una separazione, sempre tanto amore condiviso e tanta felicità che anche a distanza di anni sembra sempre crescere ogni giorno di più.

Totti emozionato per la dedica di Ilary, la reazione inaspettata

Li vediamo sempre ridere e farsi scherzi sui social, ma tra i due innamorati anche tanta complicità affettiva. Possiamo avere una dimostrazione di tutto questo nelle ultime Instagram stories condivise da Francesco in cui vede la sorpresa che gli ha lasciato la moglie a letto.

Lei gli manda un Whatsapp, “C’è un foglietto sotto il cuscino...”, lui si fionda in camera a suon di ‘L’amore per te’ di Elisa e fa una scoperta che ha emozionato tutti. Vediamo un grande letto in cui troneggiano due cuscini con le loro iniziali, I+F, lui si avvicina piano ai cuscini e scopre un grande biglietto arancione fluo con scritto a lettere cubitali “TI AMO”.

Un gesto davvero tenero che sicuramente è stato apprezzato dal mattatore che sappiamo bene avere un cuore d’oro e non essere esente dal commuoversi con grande facilità.