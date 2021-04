Isola dei Famosi, un concorrente è costretto ad abbandonare per gravi motivi

Ancora un abbandono fra i naufraghi de L’Isola dei Famosi, l’amato reality condotto su Canale 5 da Ilary Blasi

La sfortuna sembra proprio non voler abbandonare quest’edizione de L’Isola dei Famosi. Un altro concorrente, per motivi di salute, è stato infatti costretto ad abbandonare l’Honduras. Un’uscita che rappresenta solo dell’ennesimo problema che il reality di sopravvivenza è costretto a subire fin dal suo esordio. I fan del programma Mediaset condotto da Ilary Blasi non avranno certo dimenticato l’infortunio alla spalla di cui è stato protagonista Paul Gascoigne e che aveva costretto l’ex calciatore ad abbandonare per un po’ i suoi compagni d’avventura. Recentemente un altro personaggio ha creato grandi problemi alla produzione annullando la sua partecipazione al programma praticamente ad un passo dalla firma del contratto. Ora per Ilary Blasi e gli autori de L’Isola dei Famosi sembra essersi abbattuta una nuova tegola con uno dei naufraghi che lascia il programma per affidarsi alle cure dei medici.

Il concorrente che deve abbandonare L’Isola dei Famosi

Ogni edizione de L’Isola dei Famosi ha indubbiamente un concorrente preferito dal pubblico, in questa tale onore spetta di sicuro alla bella Elisa Isoardi. Il fatto che sia proprio lei a dover abbandonare il reality per sottoporsi a cure mediche non lascia quindi indifferenti. A quanto pare la presentatrice a causa di alcuni problemi agli occhi, probabilmente causati dalla vicinanza al fuoco, ha dovuto sottoporsi ad alcuni accertamenti con i medici. Niente di grave per fortuna e il suo non dovrebbe essere un addio all’isola ma soltanto un arrivederci. Stessa sorte sembra sia toccata anche a Brando Giorgi che, sempre per motivi di salute, ha abbandonato il reality con la barca che l’avrebbe portato dai dottori, la speranza è che anche la sua assenza duri poco.

Intanto il pubblico da casa è in attesa di conoscere il nome del naufrago che dovrà abbandonare L’Isola dei Famosi dopo il responso del televoto. Lo scontro vede protagonisti Fariba Tehrani, Valentina Persia e Roberto Ciufoli. Fra i tre, secondo i sondaggi, pare sia proprio il comico reso celebre dalla sua partecipazione alla “Premiata Ditta” ad essere destinato a terminare qui la sua avventura.