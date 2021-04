Katia Follesa sfodera la sua femminilità: pubblico stregato dai suoi occhi- Foto

Katia Follesa sta vivendo un perodo d’oro dopo il successo del programma LOL dove ha dimostrato di essere una vera e propria mattatrice.

Katia Follesa ha pubblicato uno scatto dove si mostra sorridente e serena. Il ritratto della gioia, visto che sta vivendo un periodo d’oro.

“Bravissima😍👏👏👏👏, Katia sei bellissima 😍, Sempre più bella 😍😍, Che figa😍, Sei unica!👏, Meravigliosa”, questi alcuni dei commenti degli utenti che, da sempre, amano la comicità della Follesa.

Katia Follesa e il rapporto travagliato con Angelo Pisani

Reduce dal successo di LOL, il programma andato in onda su Prime Video condotto da Fedez e Mara Maionchi, la comica ormai è considerata una vera e propria mattatrice del programma.

Di recente ha rilasciato anche un’intervista al settimanale Intimità dove ha parlato della sua storia d’amore con Angelo Pisani, suo collega.

Ad oggi sono una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo ma, in passato, hanno attraversato dei momenti particolarmente difficili. Dalla loro storia d’amore è nata anche la piccola Agata.

A fare il primo passo è stata lei, mentre era impegnato sul palco di Zelig. Gli ha chiesto un appuntamento nel momento in cui gli ha chiesto un autografo. La comica è riuscita nel suo intento e ha iniziato una storia d’amore con lui, tra alti e bassi.

Tra loro ci sono state moltissime pause e allontanamenti: “Continuava a prendermi e a lasciarmi, tanto che a un certo punto mi è venuto in mente di cambiare casa, numero di telefono, tutto, per evitare che tornasse a cercarmi per poi lasciarmi. Allora Angelo era nel fiore della carriera e non era interessato a un legame stabile”.

Ad un certo punto, però, Angelo ha capito che Katia era la donna della sua vita. Lei non si è arresa mai, ma non nasconde che il merito è anche di lui che, anche se tardi, ha capito cosa desiderava.

I due, per ora, non sono sposati e il matrimonio non sembra essere nei loro programmi. La coppia, prima o poi, cambierà idea?