Luca Barbareschi a I Soliti Ignoti, Amadeus è sbalordito

Ospite di Amadeus a “I Soliti Ignoti” del 15 aprile c’è Luca Barbareschi. Riuscirà l’attore a vincere qualcosa per la Fondazione Italiana per l’Autismo?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Barbareschi (@barbareschiluca)

Attore, regista, produttore cinematografico e televisivo. Luca Barbareschi è un personaggio poliedrico e molto amato dal pubblico italiano che ha scelto di partecipare al quiz di prima serata di Rai Uno condotto dal simpaticissimo Amadeus.

L’obiettivo è indovinare l’identità degli otto ignoti e quella del parente misterioso per mettere da parte più denaro possibile da devolvere alla Fondazione Italiana per l’Autismo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> La Vita in Diretta, l’indiscrezione su Miguel Bosè: “Non sta bene”

La divertente partita di Luca Barbareschi a “I Soliti Ignoti”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Barbareschi (@barbareschiluca)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> La Vita in Diretta, Carolyn Smith: cosa faceva la madre per la Regina

Luca Barbareschi inizia la sua indagine con l’ignoto numero uno, Giulio, 22 anni, dall’abbigliamento che non lascia alcun dubbio: il ragazzo infatti è un pizzaiolo e Luca Barbareschi indovina immediatamente mettendo da parte i primi 3000 euro.

L’ignoto numero due è Alessia, ha 26 anni e viene dalla provincia di Viterbo. Il suo look non fornisce alcun tipo di indizio così Luca Barbareschi fa ricorso agli aiuti previsti dal regolamento. In modo molto risoluto l’attore dà la sua risposta, secondo lui la giovane è una contabile.

Purtroppo però Barbareschi colleziona il suo primo fallimento perché sbaglia il mestiere dell’ignoto. Non resta altro che andare avanti e provare a indovinare l’identità dell’ignoto numero tre, Alberto, di 39 anni, il cui abbigliamento è molto particolare.

Con l’aiuto di un indizio Luca Barbareschi indovina l’identità dell’ignoto e mette da parte 7000 euro. L’ignoto numero quattro è Cristina, una donna di 53 anni di Monterotondo in provincia di Roma e anche in questo caso Luca Barbareschi chiede gli indizi.

Nel suo passaporto Cristina ha ben 100.000 con imprevisto. Questo vuol dire che se dovesse sbagliare Luca Barbareschi perderebbe tutto. E così è stato.

L’ignoto successivo è un ragazzo dai capelli variopinti e Luca Barbareschi dichiara che il ragazzo canta in una cover band. Il valore del passaporto è di 16.000 con imprevisto. Anche in questo caso però Barbareschi sbaglia clamorosamente.

A questo punto l’attore ha a disposizione un solo indizio e ancora tre ignoti di cui deve scoprire la professione. Con l’ignoto numero sei riesce a indovinare mettendo da parte 6000 euro.

L’ignoto numero sette è Piero, 31 anni, da Fiumicino. Lui gonfia palloni aerostatici e Luca Barbareschi servendosi dell’ultimo indizio indovina la sua identità arrivando a 38.000 euro.

Neanche con l’ultimo ignoto Luca Barbareschi riesce a risollevare la situazione. Con solo 38.000 euro l’attore dovrà giocare a indovinare l’identità del parente misterioso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Barbareschi (@barbareschiluca)

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Il valore del parente misterioso è di 38.000 euro. Si tratta di una ragazza probabilmente figlia o sorella di uno degli otto ignoti in studio. Anche in questo caso Luca Barbareschi non riesce a indovinare perdendo tutto e non potendo devolvere nemmeno un euro alla Fondazione Italiana per l’autismo.