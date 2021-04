Matrimonio a prima vista, il primo divorzio in arrivo: attenzione SPOILER

Per Clara Campagnola e Fabio Peronespolo c’è un futuro dopo l’esperienza di Matrimonio a prima vista 2021? I fatti parlano chiaro

Durante la settima puntata di “Matrimonio a prima vista Italia” andata in onda in chiaro ieri sera su Real Time intitolata “Ritorni e reunion”, la coppia che ha creato sicuramente meno problemi quella composta da Fabio Peronespolo e Clara Campagnola.

Di certo il viaggio di Fabio a Formentera organizzato con gli amici e annunciato alla moglie subito dopo il matrimonio, ha destabilizzato molto la giovane che però ha affrontato tutto con grande spirito di adattamento. Il ritorno del marito, come abbiamo potuto vedere ieri, è stato anzi accolto da un caloroso abbraccio da parte di Clara che gli è saltata a cavalcioni e lo ha riempito di baci. Anche il rigido Fabio si è lasciato andare nel confessionale ad un’amissione molto tenere su di lei: “Volevo un’accoglienza così, mi sono emozionato molto”.

Poi Clara ha regalato nuovamente la fede al marito che l’aveva persa in vacanza. La nuova proposta di matrimonio con lei inginocchiata a terra per rifare la proposta – “Mi vuoi sposare?” – ha spiazzato non solo Fabio ma anche i telespettatori. Lui ovviamente ha accettato di buon grado, togliendo l’anellino provvisorio che aveva messo al dito.

La reunion con le altre coppie, prima nella fattoria didattica e poi all’Hotel MO.OM a Milano è stata ancora una volta l’occasione per dimostrare la profonda unione che li lega profondamente, a discapito di ciò che invece abbiamo visto negli altri ragazzi che si sono palesati stressati e molto rancorosi.

Clara e Fabio, gli ex partecipanti al programma non ci vedono chiaro

C’è però un elemento che salta all’occhio e che è stato ben esposto ieri sera durante la diretta settimanale su Twitch del post puntata organizzato dai vecchi partecipanti della precedente edizione di Matrimonio. All’attivo ogni mercoledì sera troviamo Marco Rompietti, organizzatore dell’evento live e attualmente insieme a Nicole Soria, Giorgia Pantini e Cecilia De Stefanis.

I quattro, soprattutto Cecilia, pensano che si sia qualcosa di troppo costruito nella coppia di Fabio e Clara. Qualcosa che urta perché eccessivamente impostato e che forse nel lungo periodo potrebbe portare ad una crisi coniugale. Proprio Cecilia ieri si è lasciata scappare un “sembrano la classica coppia di piccioncini che stanno insieme da 2-3 anni, sanno già come viversi e cosa aspettarsi l’uno dall’altra. Sembrano finti”.

Chissà se questo aspetto cagionerà la loro decisione finale. Intanto per chi possiede Discovery Plus è già disponibile la puntata della scelta finale e inoltre, la notizia di ieri, è che dal 21 aprile la piattaforma metterà in onda “Matrimonio a prima vista. E poi”.