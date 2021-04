La bella Michela Persico da il buongiorno ai suoi follower con un seno in primo piano esplosivo, non si era mai visto così

Michela Persico infiamma il web con il suo scatto mattutino di profilo con il seno completamente in vista. Parte subito il tripudio di commenti da parte degli utenti adoranti:”Beato Rugani”, “Quanto sei bona”, “Buongiorno sei una donna fenomenale” c’è chi addirittura azzarda un “Ti amo”. Insomma fa perdere la testa a tutti la bella giornalista e compagnia di Daniele Rugani.

Michela Persico sempre più sensuale su Instagram

La Persico da quando ha partorito il suo Tommaso, è tornata più carica che mai sui social con foto piccanti e provocanti. Con la linea di bikini Miva beachwear per cui lavora, scatta tantissime foto stupende in cui si vede il suo fisico scolpito a pochi mesi dalla fine della gravidanza. A marzo la bella Persico ha compiuto 30 anni, per l’occasione ha indossato un abito bianco incantevole, sarà un messaggio per Rugani che desidera il matrimonio? I due infatti stanno insieme da molti anni, hanno appena avuto un bambino ma di matrimonio ancora non si parla.

Sono molte le coppie che oggi decidono di fare prima un figlio e poi sposarsi oppure non sposarsi affatto. Intanto la bella Michela ha compiuto ben 30 anni, tappa importante della vita. Ha voluto dedicare qualche parole per questi suoi 30 anni, e ha scritto quindi due righe sotto al post. “E sono arrivati i 30 anche per me. In un anno insolito, dove è accaduto di tutto, pieno di cambiamenti e di traguardi come quello di diventare anche io mamma, la gioia più grande. E allora con la felicità per tutto ciò che ho raggiunto in questi 30 anni non posso che sorridere e gioire. Anche se festeggiano ovviamente in casa”.

Effettivamente i 30 sono importanti e chiunque vorrebbe fare una festa immensa con amici e parenti così da potersela ricordare per sempre. Ma per molti quest’anno è andata così, una semplice festa a casa con marito e figli, oppure con la famiglia in pochissimi. Con la speranza però che questo tempo perduto si possa recuperare al più presto quando saremo di nuovo liberi.