Morta una coppia nella loro casa, lui l’ha uccisa e poi si è sparato

A Fiumicini un finanziere ha ucciso la compagna e poi si è sparato, il motivo del terribile gesto sarebbe dovuto a problemi economici gravi

A Roma, un brigadiere della Guardia di Finanza 53enne Maurizio Zannolfi, è stato trovato morto in casa sua insieme alla compagna. Lei era un’infermiere di 40 anni. Da quanto emerge dalla ricostruzione, il finanziere avrebbe ucciso prima la compagna e poi si sarebbe ucciso anche lui con la sua arma di ordinanza. A dare l’allarme è stata la sua tenente che non vedendolo ne sentendolo più, si è preoccupata. I suoi dubbi si sono conclamati quando ha visto i due corpi senza vita.

Brigadiere uccide la compagna e poi si uccide lui, erano d’accordo

Il Brigadiere che ha ucciso la compagna e poi si è ucciso anche lui con la pistola di servizio, ha anche lasciato una lettera in cui spiega il motivo del gesto. Ma a colpire di più è stato quanto ha scritto riguardo alla compagna. Infatti dal suo messaggio emerge che i due fossero d’accordo. E il motivo che li ha spinti a prendere una decisione così forte e irreversibile, sarebbe da ricondurre a problemi economici che stavano attraversando. Al momento la lettera è in osservazione dagli investigatori, per analizzare tutto quanto.

I cittadini di Fiumicino sono sconvolti da questo fatto. Molti colleghi del Brigadiere si sono riuniti a Isola Sacra, tra cui il fratello che presta servizio anche lui nella guardia di finanza. Anche i residenti e amici della coppia si sono riuniti, increduli per onorarli. Al momento è in corso un’indagine da parte della Guardia di finanza, per indagare su quanto accaduto con il supporto anche del Commissario di Fiumicino. Anche il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino ha mostrato la sua vicinanza in questo momento.

Ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma di essere profondamente rammaricato per quanto successo in un’abitazione di Fiumicino. Ha aggiunto che le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire al meglio i fatti nello specifico. Tutto fa pensare a un omicidio-suicidio, ma le indagini sono necessarie per togliere ogni dubbio sulla veridicità dei fatti avvenuti.