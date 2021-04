Natalia Paragoni si concede un po’ di relax nel suo nuovo regalo. È un vedo non vedo che stuzzica molto la fantasia

Natalia Paragoni cavalca il successo del gossip in seguito alla partecipazione del suo fidanzato, Andrea Zelletta, al Grande Fratello Vip. Insieme a lui, inevitabilmente, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è salita alla ribalta.

Quando lui era nella casa ci sono stati alcuni confronti tra di loro in merito a dei presunti tradimenti di lei che gli altri inquilini della casa avevamo spifferato. Tutto messo dietro le spalle e tra di loro risplende il sole più che mai, anzi c’è chi dice addirittura che i due stanno provando a diventare genitori.

Nel mentre però Natalia che oggi è seguita da 944 mila follower si è sfogata sui social parlando di un suo problema che puntualmente le si ripresenta. Si tratta della cistite, un’infiammazione comune a molte donne. La Paragoni ha detto: “Come minimo ce l’ho una volta al mese. Sarò soggetta, sarà il cambio stagione, lo stress”. A darle qualche dritta i suoi follower che le hanno consigliato di bere molta acqua e del succo di mirtillo che aiutano molto.

Natalia Patagoni, il relax in vasca è hot

E dopo lo sfogo social per questo problemino, Natalia Paragoni si rilassa nel nuovo gioiello di casa, la sua nuova vasca. Immortala il suo primo bagno in totale relax e in pochissimo tempo è un boom di like e commenti per la fidanzata di Andrea Zelletta.

La bella bionda è ovviamente senza veli. La foto lascia vedere solo qualche accenno delle sue forme ma è proprio l’immaginazione che crea grandi cose. Natalia gioca su questo e “porta a casa” oltre 25 mila like e molti commenti che la venerano con emoticon di cuori e fiori.

Una vasca in marmo, che richiama uno stile un po’ vintage, romano antico dai bordi arrotondati e lei che si poggia da un lato con una mano tra i capelli e gli occhi socchiusi. L’acqua la copre completamente ma tra i riflessi si intravede il suo fondoschiena, è un’apoteosi.