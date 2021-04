Nunzia De Girolamo è sempre molto attiva sui social network e i suoi contenuti conquistato sempre i followers: le ultime foto piazzate in rete sono da urlo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

Nunzia De Girolamo è davvero una donna molto bella e affascinante. La nativa di Benevento è al timone di un programma molto particolare che va in onda in seconda serata, ovvero ‘Ciao Maschio’. Dopo alcune difficoltà iniziali, la trasmissione ha raggiunto ottimi risultati dal punto di vista degli ascolti ed è diventato uno dei più seguiti in quella fascia oraria. Per questo motivo, la Rai ha deciso di aggiungere altri cinque appuntamenti.

Nel corso delle puntate, la De Girolamo intervista tre personaggi celebri di genere maschile. L’ex ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del governo Letta sta riscuotendo un grande successo anche sui social network. Nunzia è particolarmente seguita su Instagram e le sue fotografie condivise sul web fanno sempre impazzire la platea. Nella giornata odierna, la conduttrice ha pubblicato alcuni scatti nelle sue stories in cui ha mostrato una trasformazione incredibile.

Nunzia De Girolamo, trasformazione incredibile: sempre bellissima

Nunzia ha sorpreso i suoi seguaci con alcune stories incredibilmente interessanti. La conduttrice indossa in primis una vestaglia molto piccante di colore rosso. “Ma puoi stare così? Con la vestaglia…così? Sono senza parole ragazzi, voi che dite”, dice il suo collaboratore mentre realizza il video.

La beneventana è davvero bellissima e il suo fisico fa girare la testa a tutti. L’ex politica ha ai piedi delle scarpe sportive di colore bianco: non a caso scherza con l’uomo che fa il video dicendo di dover indossare dei tacchi.

Nelle stories successive, la 45enne ha abbandonato la vestaglia indossando una magliettina di colore nero che valorizza le sue forme e truccando il suo splendido viso.