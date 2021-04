Logli si era rivolto al Tribunale Internazionale dopo la condanna definitiva della Cassazione ma ieri il ricorso è stato rigettato

La Corte Europea per i Diritti dell’uomo di Strasburgo ha respinto il ricorso presentato da Antonio Logli che si reputa innocente riguardo l’accusa di omicidio verso la moglie Roberta Ragusa. L’uomo è stato condannato in via definitiva a 20 anni di reclusione per l’omicidio e la distruzione del corpo della moglie.

Roberta sparì senza lasciare tracce dalla casa di Gello nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012. Il corpo della donna non è mai stato trovato e lo stesso Logli non ha mai confessato il delitto. “Sono completamente estraneo alla sparizione di Roberta che manca ogni giorno sia a me che ai miei figli. È per questo motivo che ho deciso di rivolgermi anche alla Corte europea dei Diritti dell’uomo“, ha spiegato dal carcere di Massa dove si trova.

Secondo i suoi legali, nei tre gradi del processo prima in Cassazione e poi presso la Corte Suprema, non sarebbero stati presi in considerazione elementi a discolpa dell’imputato. Ad esempio i presunti avvistamenti di Roberta Ragusa dopo la scomparsa mai però considerati rilevanti al fine del processo.

LEGGI ANCHE –> Dramma in casa: ritrovati senza vita un ragazzo ed un uomo

Caso Roberta Ragusa, la difesa: “Siamo rammaricati”

LEGGI ANCHE –> Devastante incendio in una scola: morti venti bambini

Poche ore fa sulla pagina Facebook della criminologa Anna Vagli, consulente di Antonio Logli assieme all’avvocato Laura Razetto, ha scritto: “Siamo molto rammaricati di apprendere dalla stampa questa notizia”.

E ancora: “Adesso con l’avvocato Razetto chiederemo che ci venga inviata tutta la documentazione e la sentenza della Corte”, scrive Vagli. Le professioniste intendono verificare “se il ricorso sia stato dichiarato inammissibile per mancato rispetto dei crismi anzidetti, senza entrare nel merito“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Ricordiamo che le decisioni di inammissibilità da parte della Corte europea sono definitive e non possono essere impugnate chiedendo la riapertura del fascicolo con lo stesso oggetto. Attendiamo ora nuovo sviluppi della vicenda giudiziaria.