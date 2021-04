Ornella Muti, in pigiama lascia tutti senza parole – FOTO

Ornella Muti, splendida in pigiama. L’attrice in compagnia di un “insolito” amico per uno scatto dolcissimo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ornella Muti (@ornellamuti)

Ornella Muti, la splendida attrice la cui bellezza non pare minimamente sfiorita negli anni, ammalia i social con uno scatto che ne esalta la naturalezza. Una foto che racconta la quotidianità dell’attrice, icona degli anni ’80. Insieme all’amico insolito – un maialino a cui la stessa è molto legata – per un momento di coccole.

La foto è stata scattata a quanto pare dalla figlia, Ornella infatti ammette di essere un repost; non è un selfie, l’attrice viene immortalata durante questo dolce momento. Indossa un comodo e soffice pigiama rosa con tanto di stampe, sorriso incantevole che fece innamorare gli italiani e continua a farlo. I capelli sono raccolti in una coda.

Tantissimi i commenti a lei rivolti, cuori e teneri pensieri. Insomma, i fans sono rimasti colpiti dalla semplicità della foto.

LEGGI ANCHE –> Alessia Marcuzzi, il sorriso più splendente del web: stupenda – FOTO

Ornella Muti, lo scatto sul prato è un’opera d’arte

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ornella Muti (@ornellamuti)

LEGGI ANCHE –> Can Yaman si è cancellato da Instagram, il motivo?

In occasione della festività Pasquale, Ornella Muti ha omaggiato il popolo social con uno scatto paragonabile ad una bellezza artistica. I colori, la posa assunta dall’attrice – adagiata sul prato di casa – e in compagnia del porcellino e del gattino, insomma tutti elementi artistici molto suggestivi.

Abito glicine a fantasia che le arriva lungo le caviglie, maniche a sbuffo che conferiscono movimento e abbinate delle ballerine a punta glitterate che creano un piccolo contrasto con il dress. I capelli sono lasciati sciolti con la sempre riga centrale.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ornella Muti (@ornellamuti)

Di recente protagonista ne La Canzone Segreta, lo show del venerdì sera su Rai Uno, l’attrice ha vissuto dei momenti di pura emozione grazie al nipote, Akash Cetorelli.