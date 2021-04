Paola Caruso, lo scatto da dietro fa salire la pressione: i fan senza parole- Foto

Paola Caruso ha pubblicato uno scatto dove sfoggia il suo fondoschiena, deliziando i suoi fan. Date un’occhiata anche voi al nuovo post dell’ex Bonas di Avanti un altro.

Fondoschiena in primo piano per Paola Caruso che non perde mai occasione per deliziare i suoi fan mostrando le sue grazie. L’ex Bonas di Avanti un altro non perde mai occasione per pubblicare degli scatti provocanti che stregano letteralmente i maschietti.

“Meravigliosa, Sei una donna fantastica e simpaticissima, peccato non sei più ad Avanti un altro…😞, Stupenda 😍😍😍, Tanta roba❤️, Stupenda Paola ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍”, questi alcuni dei commenti che si leggono sotto il post della provocante bionda.

Scatti in bikini dove mostra il suo fisico invidiabile e le sue forme prorompenti.

La carriera di Paola Caruso, i flirt e la guerra mediatica contro Francesco Caserta

La showgirl è nota per aver partecipato a diversi programmi tv. Per anni ha lavorato come ragazza immagine, arrivando anche a diventare il volto pubblicitario del Billionaire in Costa Smeralda.

Dopo aver partecipato a Uomini e Donne, Talent 1, Veline e Buona Domenica, il successo vero e proprio per lei arriva con il programma Avanti un altro, condotto da Paolo Bonolis. Successivamente ha partecipato anche all’Isola dei Famosi, per poi diventare ospite fissa dei programmi di Barbara D’Urso.

Ha fatto parlare di sé anche per i flirt con diversi personaggi noti: Daniele Interrante, Lucas Peracchi e Stefano, il figlio di Paolo Bonolis.

Nel 2019, è diventata mamma del piccolo Nicola, nato dalla relazione con Francesco Caserta. Il rapporto tra i due non è rimasto dei migliori. Pare, infatti, che lui non abbia ancora mai visto suo figlio.

Più volte ha raccontato di essere stata adottata e di aver fatto questa scoperta a 13 anni. Pochi mesi fa ha scoperto l’identità della sua madre biologica che si chiama Imma. Dopo tanti anni, madre e figlia si sono incontrate nel programma Live-non è la d’Urso.

Non ci resta che attendere per scoprire se rivedremo Paola Caruso in qualche altra apparizione tv. Nel frattempo, i suoi attendono con trepidazione un nuovo scatto social.