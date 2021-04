Paola Turci e la sua relazione con la donna di Silvio: l’epilogo

Paola Turci ha una donna? Il coming out della cantante ha lasciato l’opinione pubblica a bocca aperta, ma qual è la verità?

A quanto pare la vita privata di Paola Turci, la nota cantante, è un argomento di grande interesse per il pubblico italiano che a distanza di tempo continua a parlarne e a scavare in profondità per conoscere più dettagli. L’artista mesi fa aveva fatto coming out dichiarando di avere avuto una relazione con Francesca Pascale, l’ex di Silvio Berlusconi. Oggi come stanno le cose tra le due donne? Ecco la verità.

Paola Turci: è ancora la donna di Francesca Pascale?

Dopo un matrimonio finito con il giornalista Andrea Amato fondatore dell’agenzia agenzia foto giornalistica Luz e conduttore dell’emittente Radio101, Paola Turci non ha più intenzione di nascondersi e si lascia fotografare dai paparazzi. Infatti l’estate scorsa è uscita allo scoperto la sua relazione con Francesca Pascale grazie ad uno scatto al mare dove si è intravisto un bacio. La relazione quindi è ufficiale. La cantante si definisce lesbica e etero ma odia le etichette. L’artista più di una volta ha lasciato delle dichiarazione sulla parità dei sessi e i diritti di una donna. “Questo è un tema di vita. Io mi sono resa conto delle differenze di trattamento tra uomo e donna fin da piccola – ha affermato – Mia sorella e io sapevamo rifare il letto, mio fratello no. Sembra una sciocchezza, in realtà è un segnale importante”. La sua battaglia è appena iniziata e non ha nessuna intenzione di mollare o tirarsi indietro.

Sui social però non appare nessuna foto con la compagna, Paola e Francesca vogliono vivere la loro storia lontano da tutti e dai riflettori. In ogni caso, l’amore vince su tutto e la storia della cantante ne è un esempio.