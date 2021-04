Intervista esclusiva a Eleonora Incardona, l’influencer siciliana si racconta a Yeslife. Imparando dal passato e puntando al futuro….

Classe 1990, di origine siciliana, Eleonora Incardona è una delle influencer più in voga del momento. Amante dello sport e degli animali. Sul suo profilo Instagram non rinuncia a dare consigli ai suoi fan che la seguono con passione. Il suo motto? L’uomo è artefice del proprio destino e lei, da buona giocatrice, sta inseguendo il suo che è pieno di sorprese e sogni da realizzare.

Oggi vogliamo raccontarvi cosa ci ha rivelato la giovane influencer.

Eleonora presentati ai nostri ascoltatori

Ciao sono Eleonora e sono siciliana ma vivo da quattro anni circa a Milano. Nella vita ho un negozio di orologi, ma come hobby faccio anche l’influencer, perché diciamo che ho un buon seguito, quasi mezzo milione di follower

Come si diventa influencer

Ma allora è successo per caso perché in realtà io ho iniziato a postare giorno dopo giorno le foto, le storie, i video e effettivamente vedevo che il mio seguito cresceva ogni giorno di più. Quindi inizialmente era un gioco, mi divertivo tanto a creare contenuti e poi è diventato un vero e proprio lavoro, perché comunque incrementando anche i follower e il seguito, i brand hanno iniziato anche a investire in pubblicità attraverso l’email, profili social il mio Instagram principalmente.

Il tuo hobby

Io ho parecchi hobby, uno dei quali è il golf. Amo il Golf ho iniziato quando ero piccola e giocavo a Ragusa perché prima c’era un campo da golf veramente molto carino, poi ho continuato questa mia passione anche grazie al mio ex fidanzato perché lui è appassionato di golf e quindi insomma mi ha un po’ incanalata in questo mondo che poi ho preso seguito anche da sola adesso, perché mi piace veramente tanto.

Pasta o pizza

Pizza tutta la vita

Carbonara o sushi

Sushi

Il tuo piatto preferito

Pizza

L’ultimo film che hai visto

Sto guardando una serie che si chiama La reina del flow, solo in lingua spagnola la trovate su Netflix.

I tuoi follower sono per te…

Una vita parallela perché ad oggi quando mi accade qualcosa che sia positiva o negativa ho quasi l’esigenza di doverla condividere con loro è come se fossimo diventati una piccola community.

Diletta Leotta, la cognata che tutti vorrebbero…è così?

Sì è così è molto simpatica, una persona bellissima sia dentro che fuori

La prima cosa che pensi appena sveglia

Voglio un caffè

Casual o elegante?

Casual

Per te lo sport è…

Tutta la mia vita, sono una addicted di endorfine, non potrei mai farne a meno.

L’accessorio di cui non puoi fare a meno

Le borse

Cosa ti piace di più di te stessa

Il mio essere molto schietta

Cosa cambieresti di te stessa

Molte volte do anche troppo alle persone e forse dovrei pensare un po’ anche a me

Qual è il tuo uomo ideale

Deve essere dolce e premuroso, geloso ma non troppo e poi biondo

L’ultima volta che hai pianto

Piango spesso perché mi emoziono facilmente

Cosa ti ha lasciato il 2020

Mi ha lasciato un segno. E’ stato un anno particolare e di cambiamenti. Oltre alla pandemia sono cambiate tante cose nella mia vita e quindi lo ricorderò per sempre come un anno particolare, diciamo importante ecco.

Cosa ti aspetti dal 2021

Spero di trovare l’amore

Progetti futuri

Sicuramente ce ne sono tanti e al momento dopo posso spoilerare però nulla e crescere sempre di più con la la mia attività private club

