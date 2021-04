Il tabellino della gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Roma-Ajax, appena terminata all’Olimpico.

La Roma si è giocata tutta la stagione in questo match di Europa League che valeva un posto in semifinale dove ad attenderla è il Manchester Utd.

I giallorossi nonostante le battute d’arresto in campionato, erano riusciti a rimanere in corsa in Europa League e all’Olimpico, questa sera, forti del 2-1 dell’andata conquistato all’Amsterdam Arena, il passaggio del turno era alla portata.

Gli olandesi però complicano le sorti della gara passando in vantaggio al 49′: lancio lungo di Schuurs per Brobbey, il quale scatta tra Mancini e Cristante, supera il numero uno giallorosso e realizza il vantaggio per l’Ajax.

Una Roma troppo rinunciataria e con poche energie non riesce a ribaltare il risultato per gran parte della gara e non sembra accendersi neanche dopo il 2-0, annullato alla squadra ospite. Il gol infatti era stato convalidato per poi essere annullato dalla Var per il fallo su Mkhitryan.

La Roma ipoteca il passaggio del turno al 72′ grazie al gol di Dzeko: Calafiori servito da Mkhitaryan, fa una discesa, crossa al centro, e complice una deviazione Gravenberch il pallone termina sul destro del numero 9 giallorosso che non sbaglia e la butta in rete.

Roma-Ajax: il tabellino della gara

Marcatori: 48′ Brobbey, 72′ Dzeko

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori (80′ Villar); Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko (80′ Mayoral).

A disp.: Mirante, Fuzato, Pedro, Villar, Santon, Borja Mayoral, Perez, Ciervo, Morichelli, Darboe.

All. Paulo Fonseca

AJAX(4-3-3): Stekelenburg; Klaiber (22′ Schuurs), J. Timber, Martinez, Tagliafico; Alvarez (70′ Kudus), Klaassen, Gravenberch; Antony (46′ Brobbey), Tadic, Neres.

A disp.: Scherpen, Kotarski, Schuurs, Idrissi, Ekkelenkamp, Kudus, Traoré, Brobbey, Kasanwirjo, Q. Timber.

All. Erik ten Hag

Ammoniti: 43′ Ibanez, 67′ Veretout, 68′ Mancini, 78′ Dzeko

La Roma così si qualifica in semifinale di Europa League regalando una gioia ai tifosi ma anche al campionato italiano essendo l’unica squadra rimasta in Europa. Il 29 aprile dunque i Red Devils attenderanno i giallorossi per una semifinale di prestigio.