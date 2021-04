Rosa Di Grazia, da Amici a Verissimo dopo le minacce ricevute

Rosa Di Grazia, eliminata da Amici, sarà ospite nella prossima puntata di Verissimo. Nel frattempo denuncia le minacce ricevute

Finita l’avventura per Rosa Di Grazia ad Amici, ma non certo le esperienze che la attendono, a partire dal prossimo sabato. Talento forse incompreso del talent, sarà ospite nella puntata di Verissimo, dove racconterà il suo percorso nella scuola di canto e danza più ambita d’Italia e la sua storia d’amore con Deddy, nata sotto le telecamere.

Per uno scherzo del destino, proprio contro il fidanzato si è realizzata la sfida che ha segnato la sua eliminazione. Esperienza durissima, che fortifica la determinazione della ballerina a perseverare nel rendere la danza il suo futuro.

Rosa Di Grazia e le minacce ricevute

Non è stata semplice l’avventura di Rosa Di Grazia all’interno della scuola di Amici, soprattutto per quanto riguarda i giudizi dell’insegnate Alessandra Celentano. Quest’ultima non ha mai nascosto il suo parere sulle capacità della ballerina, ritenute insufficienti per partecipare al talent.

Critiche che nell’occasione della puntata del serale, riferendosi all’esibizione dell’allieva, si sono realizzate nell’aspra considerazione: “Ho visto molto vento, molti capelli, ma poca danza“, incontrando la sua reazione di stizza. Ripresa fugacemente dalle telecamere, non è passato inosservato il netto disappunto della ballerina, che ha scatenato una serie di contestazioni anche sui social.

Dopo l’eliminazione, la situazione è persino peggiorata, tanto che la diretta interessata ha rilasciato uno sfogo sui social. Ringraziando tutti coloro che hanno sostenuto il suo percorso durante l’esperienza, ha rivelato di ricevere terribili messaggi: “Mi si augura persino la morte. Sono solo una ragazza di vent’anni che non ha fatto male a nessuno. Ho solo deciso di partecipare a un programma per inseguire il mio sogno“.

Piccoli ostacoli nel promettente futuro di una talentuosa e determinata ballerina, che farà tesoro di quanto appreso per realizzare presto il suo sogno.