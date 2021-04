Rovinoso epilogo confermato per il programma condotto dalla bellissima Simona Ventura su Rai Due: l’accaduto è ancor più sconvolgente.

La conduttrice nativa di Bentivoglio, Simona Ventura, sembrava davvero essere pronta a riscattarsi in seguito alle passate messe in onda del “Game of Games – Gioco Ioco”, in onda su Rai Due e guidato dalla sua storica presenza televisiva. I passati appuntamenti serali avevano dimostrato uno scarso interesse da parte dei telespettatori di tutta la penisola. Eppure parevano essere stati accostati ad alcune sovrapposizioni mal gestite dalla rete. Adesso la conferma giunge durissima.

Purtroppo il triste destino del gioco di Simona si riconferma ancora una volta. E con un accaduto senza precedenti.

Simona Ventura, nuovo esito fallimentare per il “Game”: fortuna per Franceska

Il grande apprezzamento espresso anche sui principali social di riferimento, nei riguardi della presenza scenica colmata dalla meravigliosa ed altrettanto iconica modella Franceska Pepe, dopo la messa in onda del tanto atteso ed appena conclusosi episodio di mercoledì 14 aprile, non è stato sufficiente a salvare le sorti del programma. “Io la amo follemente! Lei è l’emblema della K!“, sentenziato a tal proposito alcuni utenti su Instagram.

Sul palco tinto di rosso vi sono stanti anche l’opinionista Elettra Lamborghini e l’entusiasmate Max Giusti. Stando invece ad altre opinioni, sicuramente più pungenti, provenienti dal web, alcuni spettatori pare abbiano lamentato uno scarso dinamismo. Che avrebbe invogliato i suddetti a puntare con facilità su altre trasmissioni.

Lo show di Simona risulta tutt’oggi avere un riscontro davvero minimo. Per quel che riguarda gli ascolti, settimana dopo settimana, continua a perdere drasticamente sempre più consensi. Un registro scoraggiante. Quello che conferma un totale di 930.000 telespettatori. E con i dati di share ancora più drastici per una prima serata. Attualmente confermati al solo 3,9%.