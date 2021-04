Il ballerino Stefano de Martino ha deciso di riprendere la danza? I fan non sono più nella pelle e l’ultimo video ne è una prova

Lo abbiamo conosciuto come uno dei ballerini di Amici, poi è diventato il marito di Belen e successivamente un conduttore. Stefano De Martino ha conquistato il pubblico italiano con la sua bellezza e il suo talento. Attualmente è impegnato nel ruolo di giudice al serale di Amici e i fan impazziscono per lui. Anche Alessandra Celentano è una sua ammiratrice, l’insegnate tanto temuta è stata un esempio per il ballerino, ma adesso cosa pensa di lui?

LEGGI ANCHE>>>Verissimo anticipazioni: ospiti inaspettati della prossima puntata

Stefano De Martino: torna a fare il ballerino?

LEGGI ANCHE>>>Amici 21, mai successo: nessuno se lo sarebbe aspettato. La decisione FOTO e VIDEO

Anche se ai tempi di Amici De Martino non aveva vinto il programma, ha avuto molto successo sia come ballerino che come uomo. La trasmissione è stata il trampolino di lancio fino ad arrivare a condurre in televisione. Molti si chiedono se prima o poi torni in pista, ma le probabilità che questo accada sono poche. Intanto però spunta un video sul suo profilo Instagram che incuriosisce i fan. Si tratta di alcuni passi di danza prima di entrare in studio e facendo riferimento alla Celentano, il giudice afferma: “Sotto l’occhio vigile della Celentano”. Sono passati diversi anni dalla sua partecipazione ad Amici, nonostante oggi i due lavorino insieme, per Stefano De Martino l’insegnante rimane tale e il terrore del suo giudizio è rimasto lo stesso di tempo fa.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)

Cosa pensa la Celentano del ballerino non lo sappiamo, ma in diretta il pubblico può notare che c’è molta stima tra i due, sia da una parte che dall’altra. Nessuno esclude delle collaborazioni.