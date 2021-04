Il noto autore televisivo italiano è stato coinvolto in una polemica riguardante il razzismo, insieme a Michelle Hunziker e Jerry Scotti.

Nello studio televisivo del famoso programma satirico ‘Striscia la Notizia‘ è nata una polemica, oramai arrivata fino in America: i protagonisti sono i conduttori Jerry Scotti e Michelle Hunziker, che avrebbero imitato la popolazione cinese, con tanto di occhi tirati con le mani e parlata molto simile a quella degli asiatici che vivono in Italia.

L’autore Antonio Ricci, nella nota pubblicata dall’ufficio stampa della trasmissione, esordisce così: “Come ha detto qualcuno, la denuncia fa più ridere del siparietto improvvisato dai due conduttori“.

Successivamente prosegue dicendo che Striscia si rifiuta di chiedere scusa, perché è, e resterà sempre, un programma satirico, come tutte le trasmissioni comiche del mondo, e politicamente scorretto: scorretto, “ma non quanto le iniziative pretestuose di chi pensa di ricattare aziende e marchi internazionali”.

Michelle Hunziker si discosta dal pensiero dell’autore: ecco le sue parole…

La talentuosa conduttrice televisiva, attrice, cantante ed ex modella svizzera, al contrario dell’autore Antonio Ricci, ha chiesto scusa a chi si è sentito offeso.

Michelle ha affermato di essere profondamente dispiaciuta per l’accaduto, nonostante non fosse sua intenzione far male a qualcuno.

Ha ribadito che è sempre stata contro ogni forma di discriminazione, razzismo e violenza e che è giusto chiedere scusa a tutta la cultura cinese, nella consapevolezza di aver purtroppo urtato la sensibilità di molte persone.

Il suo importante discorso si è dunque concluso con un semplice: “Chiedo umilmente scusa“.