Tommaso Zorzi su Francesco Oppini: “C’è intimità, è qualcosa che va oltre”

Ospiti al Maurizio Costanzo Show Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno dimostrato di essere più affiatati che mai, rivelando lo stato del loro rapporto oggi

Il rapporto tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, nato nella casa del Grande Fratello Vip, ha appassionato milioni di telespettatori che hanno visto nascere ed evolversi un forte sentimento. Sebbene durante il programma Zorzi si sia confessato innamorato, il giovane ha sempre avuto un grande rispetto per la relazione che invece Oppini aveva e continua ad avere con la propria fidanzata. Questa situazione non ha portato i due ad allontanarsi, capendo che il loro legame fosse più prezioso persino di una storia d’amore. Ne hanno parlato in merito nel salottino del Maurizio Costanzo Show dove si sono anche esibiti in un duetto sulle note di “Your Song“.

Tommaso Zorzi spiega: “C’è intimità, non mi interessa etichettare il nostro rapporto”

Maurizio Costanzo dopo aver voluto come ospite fisso Tommaso Zorzi nel suo show ha deciso di invitare nella scorsa puntata anche Francesco Oppini, non nascondendo quanto il rapporto tra i due lo abbia profondamente colpito. “Siete stati davvero una bella pagina di televisione“, ha sottolineato, prima di lasciare parola al giovane che ha voluto spiegare una volta per tutte lo stato del loro rapporto.

“Quello che io e Francesco abbiamo è più di una storia, abbiamo un’intimità che va oltre” -ha rivelato- “Con lui posso parlare di tutto, mi confido, cose che non riesco a fare con altri. Tante persone stanno insieme ma non hanno intimità, noi non stiamo insieme ma abbiamo intimità“. Sono tante le persone che nel corso delle settimane si sono chiesti se tra i due ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia ma a questo proposito Tommaso ribadisce quanto non sia necessario dover etichettare un sentimento. “Ogni volta che qualcuno prova a incasellare il nostro rapporto, mi chiedono ‘State insieme? Francesco è gay?’, mi passa la voglia di spiegarglielo. Perché lo devo spiegare a te?” -ribadisce- “I rapporti non vanno definiti, vanno vissuti“.

Ancora una volta il giovane ha sottolineato come abbia voluto mettere da parte l’orgoglio e farsi passare l’innamoramento, preferendo non perdere una persona come Francesco solo perché non ricambiato totalmente. “Mi dà cose di cui ho bisogno. Quello che abbiamo lo difendo con le unghie e con i denti perché non è facile trovarlo“. Francesco Oppini, seduto accanto a lui, ha annuito alle sue parole concordando su quanto l’amore possa non essere necessariamente legato a una relazione sentimentale.

I due hanno poi deciso di esibirsi su un brano di Elton John, “Your Song“, dimostrando di essere -oltre che sorprendentemente intonati- più affiatati e in sintonia che mai.