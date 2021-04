Star dei social muore a 24 anni: il commovente post del fratello gemello

Domenica scorsa è morto, all’età di 24 anni, Adam Perkins, influencer e stella dei social network. A dare l’annuncio il fratello gemello Patrick.

Adam Perkins, giovane influencer e star dei social, è morto domenica scorsa. A dare il triste annuncio, attraverso il suo profilo Instagram, è stato il fratello gemello Patrick. La famiglia non ha fornito ulteriori dettagli sulle circostanze e la cause del decesso che ha scosso tutti i fan ed i follower dell’influencer. Innumerevoli sono stati i messaggi di cordoglio per i familiari di Perkins.

Usa, morto Adam Perkins: il post del fratello gemello della star dei social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da patrick perkins (@lil_blizzard)

“Mio fratello, Adam Perkins, è morto la domenica scorsa. Non riesco nemmeno a esprimere cosa significhi questa perdita per me. Mi viene spesso chiesto ‘com’è essere un gemello?’ e la mia risposta è ‘Com’è non essere un gemello’“. Inizia con queste parole struggenti il post pubblicato su Instagram da Patrick Perkins che ha annunciato il decesso, all’età di 24 anni, del fratello Adam, famoso influencer statunitense. Il fratello ed i familiari della star di Vine e dei social network non hanno fornito ulteriori dettagli sulla morte di Adam.

Patrick ha poi spiegato che in onore del fratello pubblicherà l’album musicale di Adam dal titolo Latch Relay. Il disco verrà prodotto in edizione limitata dall’etichetta Plas Teg Records con l’intento di portare avanti il percorso musicale del 24enne bruscamente interrotto dalla sua scomparsa.

Appena pubblicato, l’annuncio ha sconvolto gli utenti e soprattutto i fan del 24enne che contava oltre 19mila follower su Tik Tok e circa 61mila su Instagram. Innumerevoli sono stati i commenti sotto il post in ricordo di Adam e di cordoglio per i suoi familiari.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da patrick perkins (@lil_blizzard)



Adam Perkins era diventato noto nel 2015 dopo la pubblicazione di un suo breve video sul social Vine. Nel filmato, il giovane entrava in bagno con indosso solo i boxer ed esclamava: “Ciao, benvenuto da Chili’s“. Una parodia dello spot pubblicitario della catena di ristoranti americana Chili’s.