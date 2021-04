Valentina Vignali sul pavimento mostra il lato che non ti aspetti – FOTO

Valentina Vignali sul pavimento per un tenero abbraccio. La foto stupisce i fans, bellissima.

Valentina Vignali ha mandato letteralmente in tilt il web per una foto che ha postato circa ora di pranzo. Lo scatto infatti ha riscosso così tanto successo da ricevere quasi 1000 like al minuto, numeri da capogiro ma che non impressionano la cestista (e affermata influencer) abituata a ricevere costantemente il calore di suoi 2,3 milioni di followers.

La Vignali è bellissima, autoironica e seducente ma in questo post mostra – ma non è la prima volta – un suo lato tenero, dolce e che lo manifesta in questo caloroso abbraccio a Muffin, l’amico pelosetto a quattro zampe dagli occhioni che trapelano amore. Anche lo sguardo della Vignali è tenerissimo, tanto che meritavano assolutamente di essere immortalati.

Outfit casual, maxipull beige e capelli raccolti in una coda, la bellezza si vede anche nella semplicità. Infatti, i fans le rivolgono dei dolci pensieri: cuori, apprezzamenti e dediche.

Valentina Vignali, la scollatura profonda distoglie l’attenzione

Sicuramente una foto dal tenore diverso quella che Valentina ha postato pochi giorni fa, frutto di una collaborazione con realme.it, un’occasione per i gamers di ricevere delle sorprese a tema. Nonostante lo scopo promozionale della foto, molti followers ammettono di essersi persi nella scollatura della Vignali, profonda e bollente.

In effetti, il body nero total black abbinato a degli shorts in denim nero catturano l’attenzione. I capelli poi, fluenti e bellissimi come sempre. E’ difficile in questi contesti pensare ai games, la bellezza della Vignali monopolizza lo sguardo del web.

E questa figura intera poi, nostalgica della stagione estiva. Un’occasione per apprezzare la Vignali in tutto il suo splendore.