Verissimo anticipazioni: ospiti inaspettati della prossima puntata

Quali sono le anticipazioni di Verissimo? Chi intervisterà Silvia Toffanin? Sarà una puntata all’insegna della musica, i dettagli

Siete pronti per la prossima puntata di Verissimo, programma su Canale 5 in onda ogni sabato e condotto da Silvia Toffanin? La presentatrice non vede l’ora di regalarvi nuove emozioni attraverso i racconti e le storie dei protagonisti del pomeriggio. Ogni volta è una magia e gli intervistati non perdono occasione di rivelare alcuni retroscena della propria vita pubblica e privata. Ma chi saranno i prossimi ospiti? Sono appena spuntate le anticipazioni di questa settimana.

Verissimo: chi sono gli ospiti ? (ANTICIPAZIONI)

Silvia Toffanin è una conduttrice dal cuore grande che non perde occasione di emozionarsi e commuovere insieme ai suoi ospiti. Le storie da raccontare sono sempre diverse ed ogni volta è sempre una sorpresa. Secondo le anticipazioni, sabato 17 aprile saranno in studio alcuni personaggi della musica. Tra questi Enula, cantante e allieva di Rudy Zerbi, eliminata nella quarta puntata del Serale. La giovane artista rivelerà alcuni retroscena della scuola di Amici e la sua prima settimana fuori dal programma. Non solo, anche i progetti e i lavori a cui sta già lavorando. La Toffanin sarà pronta a dare grandi notizie all’ex concorrente, visto che Maria De Filippi quest’anno ha dato a lei il compito di rivelare eventuali contratti o proposte discografiche. A seguire Marcella Bella e Donatella Rettore, artiste note del panorama musicale italiano. Insieme racconteranno la loro storia, il loro legame e la loro carriera.

Le sorprese non sono di certo finite e la Toffanin non vede l’ora di mostrarvi cosa ha preparato per voi appassionati. Rimanete sincronizzati.