Travolto da un muletto: muore dipendente di una ditta

Nel pomeriggio di ieri, un uomo di 58 anni, dipendente di una ditta, è morto mentre lavorava all’interno della Ferroberica a Vicenza.

Incidente mortale sul lavoro nel pomeriggio di ieri a Vicenza. Un uomo di 58 anni, dipendente di una ditta di Altavilla Vicentina, è deceduto mentre si trovava Ferroberica dopo essere stato travolto da un muletto che stava effettuando una manovra per caricare un camion. A nulla sono valsi i tempestivi i soccorsi da parte del personale medico del Suem 118 che hanno potuto solo constatare il decesso del 58enne. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia ed i tecnici dello Spisal per gli accertamenti del caso.

Ennesima vittima sul lavoro nel nostro Paese. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 14 aprile, un uomo di 58 anni, dipendente di una ditta Altavilla Vicentina, ha perso la vita mentre si trovava presso la Ferroberica di via dell’Edilizia a Vicenza. Stando a quanto ricostruito, come riporta la redazione de L’Eco Vicentino, la vittima sarebbe stata travolta da un muletto in manovra impegnato nel caricare un camion per una consegna.

Lanciato l’allarme, sul luogo della tragedia sono arrivati gli operatori sanitari del Suem 118, ma per il 58enne non c’è stato nulla da fare. L’equipe medica ha potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite riportate nell’incidente.

Intervenuti presso la Ferroberica anche gli agenti della polizia ed i tecnici dello Spisal (Servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti di lavoro) che hanno provveduto agli accertamenti per chiarire la dinamica della tragedia e accertare se fossero state rispettate tutte le norme di sicurezza.

Su quanto accaduto sono arrivati i commenti del segretario generale della Cgil provinciale, Giampaolo Zanni, e del segretario generale della Fillea vicentina, Luca Rossi, giunti sul posto. Zanni e Rossi, riporta L’Eco Vicentino, hanno espresso il proprio cordoglio per la famiglia della vittima ed hanno ribadito come la sicurezza sul lavoro rappresenta un’urgenza per l’intera provincia, considerato che si sono verificate incidenti, nonostante il calo produttivo provocato dalla pandemia.