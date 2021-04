Possibile triangolo amoroso tra Andrea Zenga, Rosalinda e una donna misteriosa che Andrea avrebbe conosciuto e frequentato prima del Grande Fratello. Sarà vero?

La love story tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò prosegue senza intoppi, per ora. La coppia nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip ha continuato la conoscenza anche fuori il reality show.

I due sembrano molto affiatati, innamorati, fatti l’una per l’altro ma stanno emergendo dei rumor sui social non certo piacevoli per Rosalinda e per i fan della coppia che non parecchio in agitazione.

Su Twitter si vocifera di un probabile terzo incomodo, si tratterebbe di una donna benestante che avrebbe perso la testa per Andrea. La donna più grande di Andrea avrebbe cominciato una conoscenza con il figlio del portiere Walter Zenga prima che questo entrasse nella casa del Grande Fratello Vip.

La coppia barcolla ma non molla? Duro colpo per Rosalinda

A diffondere lo scoop su questa fantomatica donna matura milanese che sarebbe innamorata di Andrea Zenga è stato il profilo “Agente Beast”, che su Twitter aveva già espresso pareri durante la recente edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini.

Le indiscrezioni trapelate, parlano di una donna milanese che aveva una conoscenza approfondita con Andrea Zenga prima che entrasse nella casa del GF VIP e che questa relazione durasse da molto tempo.

L’identità di questa donna è sconosciuta ma si vocifera anche che sia stata lei a far arrivare Andrea Zenga al Grande Fratello Vip.

Queste indiscrezioni hanno fatto il giro del web in poco tempo e si sono diffuse anche in un momento particolare. La coppia ha annunciato una separazione per qualche giorno in quando Rosalinda deve tornare a Catania per passare qualche giorno con la famiglia.

Cosa succederà a questo punto? La coppia non ha riferito per quanto tempo sarà separata ma questo momento potrebbe essere più lungo di qualche giorno? Magai Rosalinda vorrà del tempo per capire e per chiarire con Andrea? Staremo a vedere.