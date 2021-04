Anna Tatangelo è una cantante e conduttrice sempre al centro del gossip. E’ un’icona sexy dei social network, sul web è molto seguita e su una fan page su Instagram spunta una sua foto senza reggiseno.

Bellissima e conosciutissima, Anna Tatangelo è un’affermata cantante e bravissima conduttrice. La sua carriera inizia molto presto, nel 1994, quando Anna comincia a farsi notare in diverse manifestazioni del suo paese natio, Sora in provincia di Frosinone.

Prima di diventare famosa Anna lavora nell’impresa di famiglia, muove i primi passi lavorando con i genitori e fratelli, produttori di un buonissimo dolce tipico della città di Frosinone.

Nel 1999 arriva il primo successo di Anna, quando si classifica seconda al Minifestival della canzone di Viterbo. Dopo questo traguardo partecipa ad altri concorsi canori vincendoli con grande successo. A soli 14 anni viene scritturata dalla Rai per il Girofestival. È il 2001 e Anna esordisce con Dov’è il coraggio.

La sua prima canzone è un successo, seguito poi da videoclip e primo contratto discografico e la vittoria all’Accademia della canzone di Sanremo, entrando di conseguenza di diritto al Festival del 2002, categoria giovani.

Anna Tantangelo ha fatto carriera anche per il suo carattere, oltre che per la bravura canora, gentile, sicura di se e intelligente, infatti nel Festival del 2002 Pippo Baudo la volle come co-conduttrice di Sanremo-Top, una carriera iniziata col botto.

Anna Tatangelo, il suo seno perfetto si intravede senza reggiseno. E’ favoloso

Negli anni Anna Tatangelo è diventata una vera star della musica pop melodica, nel 2020 c’è stata una svolta, la cantante si concentra sul genere urban-rap seguita successivamente dalla separazione con il suo grande amore, Gigi D’Alessio.

Anna Tatangelo è un’artista molto seguita, amata ed apprezzata non solo per la sua straordinaria bravura ma anche per il suo fisico che tende alla perfezione.

Su una pagina fan di Instagram di Anna Tatangelo spunta una sua foto veramente hot. La bellissima cantante è stata immortalata in una foto che la ritrae con il seno parzialmente scoperto. La visione lascia senza fiato.

La foto ha fatto il giro del web in pochi minuti e la Tatangelo ha fatto il pieno di cuoricini. I commenti sono stati diversi ma tutti di grande apprezzamento per un’artista ed una mamma veramente ingamba.