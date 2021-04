Anna Tatangelo è inarrestabile sui social network: il suo ultimo post è devastante, la cantante fa girare la testa a tutti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Anna Tatangelo sta vivendo un ottimo momento dal punto di vista professionale. La cantante, infatti, sta sempre più conquistando anche il pubblico televisivo con le sue performance sul piccolo schermo. La nativa di Sora sta ben figurando anche a ‘Name the Tune – Indovina la canzone‘, programma simile allo storico ‘Sarabanda’ condotto proprio da Enrico Papi.

La talentuosa 34enne sta infiammando anche gli studi televisivi con abitini mostruosi che mettono in risalto il suo fisico spaziale. Anna, tuttavia, continua a postare scatti bollenti anche sui social network, in particolare su Instagram. L’ultimo post condiviso online è semplicemente pazzesco: la Tatangelo fa perdere la testa a tutti con le sue foto semplicemente devastanti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Veronica Peparini, l’insegnate più attraente ad Amici: strepitosa – FOTO

Anna Tatangelo sublime sul letto, effetto vedo non vedo da urlo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

LEGGI ANCHE –> Giorgia Rossi è pronta a scendere in campo… una bellezza da Champions – FOTO

Anna ha fatto salire ancora una volta la temperatura su Instagram con una serie di scatti spettacolari. La cantante è comodamente seduta sul letto ed è completamente scosciata. Le sue gambe fanno letteralmente impazzire tutti gli utenti. In una delle foto, la Tatangelo mette in mostra anche il suo incredibile sorriso. Come se non bastasse, l’effetto vedo non vedo degli slip è devastante.

La classe 1987 è veramente bellissima e le sue fotografie sono sempre una gioia per gli occhi. Il post di oggi, in appena 15 minuti, ha già superato la quota dei 10mila likes. I fans stanno anche commentando con grande enfasi ed entusiasmo, rilasciando complimenti con estrema semplicità.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Anna, nella giornata di ieri, ha paralizzato il mondo dei social condividendo una foto in cui indossava una canotta atomica con décolleté esplosivo in bella vista.