Anna Valle chi è? Marito, carriera e figli dell’ospite di Canzone Segreta

Tra gli ospiti della puntata di questa sera di “Canzone Segreta” ci sarà Anna Valle: scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Valle (@annavalle_fanpageufficiale)

Proclamata Miss Italia nel 1995, Anna Valle ha dato inizio alla sua carriera nel mondo dello spettacolo. Il lavoro da modella le ha permesso di acquistare popolarità ma soprattutto di farla avvicinare al suo sogno: quello di diventare un’attrice. Dopo l’esperienza televisiva decide così di intraprendere degli studi di recitazione presso il Teatro Blu di Roma. Da quel momento inizia a essere presa in considerazione da alcuni registi tra cui Giorgio Capitani che le assicura il primo ruolo da protagonista. Nel 1999 Anna Valle entra nel cast della fiction “Commesse” accanto a Nancy Brilli e Sabrina Ferilli, ottenendo così la svolta necessaria per farsi strada come attrice.

LEGGI ANCHE -> Rosa Di Grazia, da Amici a Verissimo dopo le minacce ricevute

Vita privata e carriera di Anna Valle

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Valle (@annavalle_fanpageufficiale)

LEGGI ANCHE -> Eleonora Daniele, l’ospite la spara grossa. Lei incredula : “Mi dissocio”

Solo alcuni anni dopo il suo esordio il talento di Anna Valle viene riconosciuto anche all’estero tanto che l’attrice sarà protagonista di una serie tv tedesca nel 2000 intitolata “Aeon – Countdown im All“. In Italia la sua carriera continua e prende parte a numerose fiction: si ricordano i suoi ruoli in “Le stagioni del cuore“, “Un amore e una vendetta” e “Atelier Fontana – Le sorelle della moda“. Il suo ultimo lavoro l’ha vista sul set della serie prodotta da Mediaset “Luce dei tuoi occhi” nella quale si affianca all’attore Giuseppe Zeno. Il progetto sarà inserito nel palinsesto autunnale di Canale 5.

Anna Valle è una donna piuttosto riservata che ha sempre preferito vivere la propria vita privata lontana dai riflettori. È sposata dal 2008 con Ulisse Lendaro che oltre a essere un avvocato lavora anche come regista e produttore. I due si sono infatti conosciuti proprio su un set cinematografico, quello della pellicola “MissTake” per la quale entrambi lavoravano. La coppia ha avuto due figli, Ginevra e Leonardo, nati rispettivamente nel 2008 e nel 2013.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Questa sera l’attrice sarà ospite del programma di Serena Rossi, “Canzone Segreta“, nella quale potrà ripercorrere alcuni importanti momenti della propria vita.